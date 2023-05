पढ़ने में है कमजोर बच्चा तो अपनाएं ये टिप्स, शिकायत होगी दूर

ऐप पर पढ़ें

Tips to Make Your Child Feel Like Studying: जीवन में पढ़ने-लिखने का महत्व हर कोई जानता है। लेकिन बात जब बच्चों की आती है तो वो मूडी होते हैं। ऐसे में कुछ माता-पिता की अपने बच्चों से यह शिकायत हमेशा बनी रहती है कि उनका मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता है। जिसकी वजह से वो क्लास में बाकी बच्चों से पीछे रह जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो आप ये सिंपल टिप्स अपनाकर अपने परेशानी दूर कर सकते हैं।

पढ़ने में कमजोर बच्चे की ऐसे करें मदद-

टीचर से करें बात -

बच्चे का मन अगर किसी विषय में नहीं लग रहा है तो उस विषय की टीचर से बच्चे के बारे में बात करें। टीचर से यह जानने की कोशिशि करें कि आपका बच्‍चा स्कूल में उस विषय की क्लास में कैसे समय बिताता है। बच्चे के बारे में उसकी टीचर से उसकी राय जानने की कोशिश करें। हो सकता है आपको बच्चे की टीचर से कोई ऐसी जानकारी मिल जाए जिसका आपको अंदाजा भी ना हो।

बच्‍चे से बात करें-

आप चाहे वर्किंग पेरेंट्स हैं या हाउसवाइफ, बच्चे के स्कूल से घर आते ही उसकी पूरी दिनचर्या के बारे में जरूर बात करें। बच्चे से उसकी कक्षा की बातें पूछिए। उसके साथ समय बिताते समय उसे पढ़ाई-लिखाई की अहमियत भी जरूर समझाएं। आपके ऐसा करने से वो अपनी पढ़ाई को सीरियस लेगा।

बच्चे की हॉबी पर भी दें ध्यान-

अक्सर कई बार पेरेंट्स अपने बच्चे पर पूरा दिन सिर्फ पढ़ाई करने का दवाब बनाते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ऐसा न करें। उसके शौक को भी प्रोत्साहित करें। अगर आप सारा दिन अपने बच्‍चे पर पढ़ाई का बोझ बढाते रहेंगे तो वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा।