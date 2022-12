नई मां के लिए ये 5 कारण बन सकते हैं तनाव का बड़ा कारण, पहचाने और बने रहे सेहतमंद

ऐप पर पढ़ें

Tips to avoid stress problem in new mother: जब एक महिला मां बनती है तो उसका शरीर कई तरह के मानसिक और शारीरिक बदलाव से होकर गुजरता है। इतना ही नहीं नई माताओं के शरीर में तेजी से होने वाले हॉर्मोनल परिवर्तनों की वजह से उन्हें कई बार अपनी भावनाओं पर नियंत्रण तक रखना मुश्किल हो जाता है। जो आगे चलकर उनके तनाव को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी हो जाता है कि नई महिला का स्ट्रेस बढ़ाने के लिए कौन से मुख्य कारण जिम्मेदार होते हैं।

नई मां को होने वाले तनाव के लिए जिम्मेदार कारण और बचने के टिप्स-

परिवार की सहायता

प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के साथ उसके घर वालों (माता-पिता, ससुराल वाले और भाई-बहन)का स्पोर्ट होना बेहद जरूरी होता है। जिनकी मदद से महिला गर्भावस्था से लेकर मां बनने तक का अपना सफर तनाव रहित होकर तय कर सकती है। परिवार का स्पोर्ट काफी हद तक मां को भावनात्मक रूप से चिंतामुक्त रहने में उसकी मदद कर सकता है।

पर्याप्त नींद लें-

नई मां अगर तनाव से बचना चाहती है तो उसका पूरी नींद लेना बेहद जरूरी होता है। फिर चाहें वो प्रेग्नेंसी के दौरान हो या प्रेग्नेंसी के बाद। गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि में आने वाले कई उतार-चढ़ाव जैसे अनियमित नींद पैटर्न, शिशुओं में बुखार और खांसी, प्रसव के बाद रक्तस्राव का अनुभव करने वाली माताओं को योनि स्राव और दर्द जैसी समस्याएं उनके तनाव का कारण बन सकती है। ऐसे में इस तरह के तनाव को कम करने के लिए तत्काल परिवार के निरंतर समर्थन का होना बेहद जरूरी होता है।

जिम्मेदारियों को बाटें-

बच्चे के जन्म से पहले दंपति के बीच जिम्मेदारियों को बटवारा होना एक अच्छा विचार हो सकता है, ताकि नई माता को भी रेस्ट का अवसर मिल सके।

अच्छा आहार भी है जरूरी-

एक नई मां के लिए एक अच्छा आहार बेहद आवश्यक है, ताकि आप और आपको बच्चा दोनों ही हेल्दी बने रहे। सुनिश्चित करें कि पका हुआ भोजन ताजा, संतुलित और पौष्टिक हो। साथ ही, चूंकि बच्चा पूरी तरह से मां के दूध पर निर्भर है, इसलिए मां को स्वस्थ आहार लेना चाहिए।

व्यायाम करें-

नवजात शिशु की देखभाल करने वाली मां को दिन भर में कम से कम 20-30 मिनट का ब्रेक अपने लिए जरूर निकालना चाहिए ताकि मां और बच्चा दोनों स्वस्थ्य रहें। इसके लिए मां को साधारण व्यायामों पर ध्यान देना चाहिए।