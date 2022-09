सेहतमंद बच्चे के लिए मां ही नहीं पिता को भी रखना चाहिए डाइट का ध्यान, जानें क्या करें क्या नहीं

Does the fathers diet affect the baby- अक्सर होने वाली मां या फिर मां बनने के लिए प्लान करने वाली महिला को अपनी सेहत और खानपान का खास ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं एक स्वस्थ्य बच्चे को जन्म देने के लिए सिर्फ मां का हेल्दी होना ही जरूरी नहीं है, होने वाले शिशु के पिता का सेहतमंद बने रहना भी मां जितना ही जरूर होता है। ऐसे में आइए जानते हैं एक स्‍वस्‍थ्‍य प‍िता बनने के लिए आपको अपनी डाइट से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ज‍िंक का करें सेवन -

अगर आप जल्दी पापा बनना चाहते हैं तो अपनी डाइट में ज‍िंक जरूर शामिल करें। ज‍िंक र‍िच फूड्स में होल ग्रेन, नट्स, सीड्स आद‍ि चीजें शामिल होती हैं। दूध में भी ज‍िंक की अच्‍छी मात्रा होती है, आपको रोजाना एक ग‍िलास दूध पीना चाह‍िए।

डाइट में बढ़ाएं फोलेट की मात्रा-

फोलेट यानी बी9, अगर आप प‍िता बनने का प्‍लान कर रहे हैं तो आपको अपनी डाइट में फोलेट की मात्रा जरूर बढ़ानी चाह‍िए। इसके लिए आप अपनी डाइट मे हरी सब्‍ज‍ियां जैसे गोभी, ब्रोकली, पालक बढ़ाना चाह‍िए, इसके अलावा स्‍प्राउट्स भी खा सकते हैं।

एंटीऑक्‍सीडेंट्स-

प‍िता बनने की प्‍लान‍िंग करते समय आपको दो से तीन माह पहले अपनी डाइट में एंटीऑक्‍सीडेंट्स को शाम‍िल कर लेना चाहि‍ए। आप चाहें तो एंटीऑक्‍सीडेंट्स के सप्‍लीमेंट्स भी ले सकते हैं पर कोश‍िश करें क‍ि नैचुरल फूड्स से ये कमी पूरी करें।

डाइट में शामिल करें व‍िटाम‍िन डी-

प‍िता बनने का प्‍लान कर रहे हैं तो आपको व‍िटाम‍िन डी का सेवन भी करना चाह‍िए। व‍िटामिन डी र‍िच फूड्स की बात करें तो आप ड‍ेयरी प्रोडक्‍ट्स, सोया म‍िल्‍क, कॉटेज चीज़, एग योक अपनी डाइट में एड कर सकते हैं। व‍िटाम‍िन डी का सेवन करने के लि‍ए आप ब्रेकफास्‍ट में संतरे का जूस भी पी सकते हैं।

ये हेल्‍दी आदतें भी करेंगी मदद-

-अपनी डाइट में ताजे फल और सब्‍ज‍ियों को शामिल करें।

-चाय या कॉफी का ज्‍यादा सेवन करने से भी आपको बचना चाह‍िए।

-आपको अपनी डाइट में व‍िटाम‍िन ई और सी को भी शाम‍िल करना चाह‍िए।

-आपको इलेक्‍ट्रोन‍िक गैजेट्स से दूर रहना चाहि‍ए।

-धूम्रपान और एल्‍कोहॉल से बनाएं दूरी, इसका असर स्‍पर्म की क्‍वॉल‍िटी पर पड़ता है। -एल्‍कोहॉल के सेवन से टेस्‍टोस्‍टेरोन हार्मोन के स्‍तर पर असर पड़ता है।

-लो-फैट डेयरी प्रोडक्‍ट्स में आप दही और टोन्‍ड म‍िल्‍क ले सकते हैं।

