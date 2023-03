पैरेंट्स की ये गलतियां बच्चों को बनाती हैं दब्बू, भूलकर भी न करें बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव

ऐप पर पढ़ें

Mistakes Which Can Make Your Child Sheepish: अपने बच्चे को होशियार, कॉन्फिडेंट और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी माता-पिता अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। बावजूद इसके कई बार बच्चे व्यवहार से आत्मविश्वास की कमी और दब्बू किस्म के बन जाते हैं। क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? शायद ही कोई माता-पिता होंगे जो अपने बच्चे को इस तरह का बनाना चाहते होंगे। लेकिन अलग-अलग पैरेंटिंग स्टाइल की वजह से कुछ बच्चे व्यवहार से बेहद आत्मविश्वासी और कॉन्फिडेंट तो कुछ दब्बू बन जाते हैं। ऐसे में जानते हैं आखिर आपकी पैरेंटिंग की कौन सी गलती बना रही है आपके बच्चे को दब्बू।

जरूरत से ज्यादा सख्ती-

बच्चों को अनुशासन में बनाए रखने के लिए कई बार उनके साथ सख्ती करनी भी जरूरी होती है। लेकिन ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों के साथ ज्यादा सख्ती करने से उनके मन में आपके लिए डर बैठ सकता है। जिसकी वजह से हो सकता है वो आपके साथ कोई बात शेयर करने से भी डरने लगे। ऐसे में समय रहते अपने बच्चे के मन को टटोलें और उसके मन से अपने लिए मौजूद डर को खत्म करने की कोशिश करें, वर्ना आपका बच्चा बाकी बच्चों की तरह सहज महसूस नहीं कर पाएगा।

मार-पीट करना-

बच्चों के गलती करने पर उनके साथ जरूरत से ज्यादा मार-पीट भी नहीं करनी चाहिए। मार-पीट करना किसी भी समस्या को सुलझाने का अच्छा तरीका नहीं होता है। बच्चे अगर शैतानी करें, तो उन्हें प्यार से समझाएं कि जो काम वह कर रहे हैं, वह क्यों गलत है। मार-पीट करने से बच्चे का आत्मविश्वास टूट सकता है। उसे लगने लगता है, वह जो भी काम कर रहा है, वह गलत है।

दूसरे बच्चों से तुलना-

छोटे बच्चों की अपने माता-पिता से अक्सर यह शिकायत रहती है कि पैरेंट्स उनकी तुलना उनके दोस्तों से करके उन्हें नीचा दिखाते रहते हैं। ऐसी गलती अगर आप भी करते हैं तो आगे से ऐसा न करें। आपके ऐसा करने से आपके बच्चे के मन में दूसरे बच्चे के प्रति ईर्ष्या, हिंसा और द्वेष पैदा हो सकता है। अगर आपकी इस आदत की वजह से बच्चे ने अपनी कल्पनाशीलता खो दी, तो वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा।

मोटिवेट न करना-

आज के दौर में माता-पिता बच्चे को सफल बनाने के लिए उसे डांटते तो हैं लेकिन छोटी-छोटी बात पर मोटिवेट करने से बचते रहते हैं। ध्यान दें, अगर आप अपने बच्चों को मोटिवेट नहीं करते हैं, तो इससे उनके मन को ठेस पहुंचती है। जिसकी वजह से वो कई बार बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। बच्चों में आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए उन्हें उनके अच्छे कामों के लिए जरूर मोटिवेट करें।