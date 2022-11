बच्चों के लिए मेंटल स्ट्रेस का कारण बनती हैं ये चीजें, समस्या दूर करेंगे ये 5 उपाय

ऐप पर पढ़ें

Reasons that cause mental stress in kids: बच्चों का मन बेहद कोमल होता है। छोटी सी बात भी उनके दिल को ठेस पहुंचा सकती है। ऐसे में उनके दिल की बात जानने के लिए माता-पिता को उन्हें उचित समय देना चाहिए। लेकिन आजकल ज्यादातर पैरेंट्स वर्किंग होने की वजह से अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं। जिसकी वजह से बच्चे को पेरेंट्स का जो ​समय मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। कई बार बच्चे अपनी परेशानी किसी को बता नहीं पाते हैं और धीरे-धीरे वो मानसिक तनाव का शिकार होने लगते हैं। इतना ही नहीं कई बार भावनात्मक और मानसिक रुप से भी कुछ कारण बच्चे के तनाव का कारण बन सकते हैं जैसे चिड़चिड़ापन, क्रोध के कारण गुस्सा, दोस्तों से दूर हो जाना, जिम्मेदारियों की उपेक्षा करना, किसी काम में ध्यान न लग पाना। लगातार उदास रहना। इन सब कारणों से भी बच्चे में तनाव हो सकता है। ऐसे में पैरेंट्स का बच्चों की मानसिक स्थिति को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले उन कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा मानसिक तनाव का शिकार हो रहा है।

बच्चों के मानसिक तनाव को दूर करने के उपाय-

कारण तलाशे-

सबसे पहले आपका बच्चा किस वजह से तनाव महसूस कर रहा है, इसका पता लगाएं। कारण पता चलते ही आप अपने बच्चे का स्ट्रैस दूर करने में उसकी मदद कर पाएंगे।

दोस्त बनकर देखें-

बच्चों में जब मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तो वह रोने-चीखने लगते हैं। जमीन पर लेट-लेट कर जोर-जोर से पैर मारने लगते हैं। कई बार बच्चों में मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि वे खुद को चोट पहुंचाने से भी नहीं डरते हैं। ऐसे में आप बच्चे से कुछ भी जानने से पहले उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार करने की आदत डालें। ताकि बच्चों में आपका भय नहीं, बल्कि आपके प्रति झुकाव हो। बच्चों को खुले मन से अपने विचार और भावों को व्यक्त करने दें।

सही डाइट चार्ट-

जब बच्चे के खाने-पीने और नींद की रूटीन गड़बड़ा जाता है, ऐसे में शरीर का ‘शुगर’ लेवल कम हो जाता है, परिणामस्वरूप बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है। धीरे-धीरे उन्हें अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए गुस्सा और चिड़चिड़ापन का सहारा लेना पड़ता है। बच्चों में मानसिक तनाव को कम करने के लिए उसे पौष्टिक आहार खिलाएं।

मोबाइल और इंटरनेट पर भी रखें नजर-

सोशल मीडिया पर डाली गई कई चीजें आपके बच्चे के मन में तनाव पैदा कर सकती हैं। जिसकी वजह से कई बार कुछ बच्चे हिंसक हो जाते हैं तो कुछ कठोर भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। ऐसे में टीवी और मोबाइल के साइड इफेक्ट्स से बचाने के लिए बच्चों को इनकी लत न लगने दें।

प्यार से करें बात-

आप बच्चे के अपना समय और प्यार जरुर दें। आप व्यवहार, विचार और भावनाएं बच्चे को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा बच्चे से प्यार से बात करें।

