ये हैं वो 5 बातें जो हर पैरेंट्स को बच्चे से जरूर कहनी चाहिए, क्या आप जानते हैं?

Things every parent must say to their children: बच्चे के जन्म लेते ही माता-पिता की जिम्मेदारियां भले ही बढ़ जाती हों लेकिन वो उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाने की अपनी कोशिश जीवनभर करते रहते हैं। ऐसे में कई बार बच्चे का पालन-पोषण करते हुए पैरेंट्स इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें खुद अपने बच्चे के साथ बैठकर बातें करने तक का समय नहीं मिल पाता है। समय मिल भी जाए तो वो कई बार अपने बच्चे से अपने दिल की बातें कहने में हिचक महसूस करने लगते हैं। ऐसे में अपने बच्चे को खुद पर विश्वास करने से लेकर जीवन की मुश्किलों का सामना मजबूती से करने की हिम्मत देने के लिए उनसे जरूर कहें ये 5 बातें।

तुम कर सकते हो-

अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने से लेकर लक्ष्य को पाने में मदद करने के लिए उससे समय-समय पर ये कहते रहें कि 'तुम ये काम कर सकते हो'। जब बच्चे का मन किसी असफलता के बाद उदास हो जाए, तो उसे हिम्मत देते हुए ये जरूर कहें कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है।

मुझे तुम पर पूरा भरोसा है-

अपने बच्चे से बार-बार यह शब्द कहकर उसे उसकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा दिलवाने की कोशिश करें। जब उसे इस बात का अहसास होगा कि आप उसके साथ हैं तो उसकाखुद पर भरोसा कई गुना और बढ़ जाएगा।

मुझे तुम पर गर्व है-

आपका बच्चा बड़ा काम करें या छोटा काम, उससे हमेशा कहें कि आपको उस पर गर्व है। अगर वो किसी काम में असफल भी हो जाता है तो यह सोचें कि कम से कम उसने वो काम करने की ईमानदार कोशिश तो की है। आपके प्यार से कहे ये शब्द उसे उसकी असफलताओं से विचलित होने से रोक देंगे।

मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं -

बढ़ती उम्र में बच्चे अक्सर खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। ऐसे में जब आप कठिन समय में उनसे कहेंगे कि आप हर कदम पर उनके साथ हैं, उन्हें हिम्मत और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।

आय लव यू-

ये 3 शब्द भले ही सुनने में बेहद आम लगते हों लेकिन इनमें जादुई शक्ति छिपी होती है। अपने बच्चों से कहिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। समय-समय पर आपका उनसे ऐसा कहना बेहद जरूरी है। भले ही आप उनसे नाराज हों, उन्हें ये मालूम होना जरूरी है कि आप हमेशा उनसे प्यार करेंगी।