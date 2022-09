Parenting Tips: मां के दूध से शिशु का पेट भरा या नहीं, पता करने के लिए इन चीजों पर करें गौर

Signs That Baby Stomach Is Full After Breastfeeding: नवजात शिशु अच्‍छे व‍िकास और पोषण के लिए अपनी मां के दूध पर निर्भर होता है। मां के दूध में वे सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो बच्चे की ग्रोथ और उसके विकास के लिए जरूरी होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक 6 माह की आयु तक बच्चों को पूरी तरह से स्तनपान कराना चाहिए। मां का दूध सुपाच्य होता है और इससे पेट की गड़बड़ियों की आशंका नहीं होती। लेकिन क्या आप जानते हैं नवजात को दूध पिलाते समय किसी भी मां को यह कैसे पता चलता है कि उसके बच्चे का पेट भर गया है कि नहीं। आइए जानते हैं-

च‍िड़च‍िड़ापन: अगर श‍िशु भूखा है, तो आपको उसमें च‍िड़च‍िड़ापन नजर आएगा। इसके अलावा अगर शिशु का डायपर कम गीला हो रहा है तो भी यह बच्चे के ठीक से दूध नहीं पीने का एक संकेत हो सकता है।

सुस्‍त बच्चा: अगर दूध पीने के बाद शिशु का पेट भरा हुआ होता है तो वो आपको एक्‍ट‍िव नजर आएगा। लेकिन शिशु अगर सुस्त नजर आ रहा है तो समझ जाएं कि उसका पेट भरा नहीं है।

मुंह सूखना: श‍िशु की आंख और मुंह में अगर सूखापन नजर आ रहा है, तो ये ड‍िहाइड्रेशन का संकेत हैं। इसका मतलब है श‍िशु पर्याप्‍त दूध का सेवन नहीं कर रहा है। इसके अलावा श‍िशु के पेशाब का रंग ज्‍यादा पीला है, तो हो सकता है श‍िशु को पर्याप्‍त दूध न म‍िला पा रहा हो।

बढ़ता वजन : अगर श‍िशु का वजन बढ़ रहा है और व‍िकास ठीक ढंग से हो रहा है, तो च‍िंता की बात नहीं है। इसका मतलब है क‍ि श‍िशु का पेट भर रहा है और वो पर्याप्‍त मात्रा में दूध का सेवन कर रहा है।

आवाज से पहचानें: स्‍तनपान के दौरान अगर मां को श‍िशु के दूध का घूंट भरने की आवाज सुनाई दे, तो समझ जाएं क‍ि वो दूध पी रहा है। वहीं श‍िशु के दूध पीने के बाद मां को अपनी छाती में हल्‍कापन महसूस होगा।