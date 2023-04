इंजेक्शन देखते ही रोने लगता है आपका बच्चा, दिल से ऐसे दूर करें सुई का डर

ऐप पर पढ़ें

Tips to Help Your Child Overcome a Fear of Injection: आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे बच्चे वैक्सीनेशन या चोट लगने पर लगाए जाने वाले इंजेक्शन को देखते ही जोर-जोर से रोना शुरु हो जाते हैं। बच्चों की त्वचा और मन बेहद नाजुक होते हैं। ऐसे में सुई का दर्द उनके डर को और बढ़ा देता है। अगर आपका बच्चा भी सुई देखते ही रोने लगता है तो ये आसान टिप्स आपके बच्चे के मन से सुई का डर निकालने में मदद कर सकते हैं।

बच्चे के मन से सुई का डर निकालने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

सच से करवाएं सामना-

बच्चे को सुई से डर न लगे इसके लिए अक्सर पेरेंट्स उसे इंजेक्शन लगवाते समय उससे झूठ बोलते हैं कि सुई लगते समय उसे बिल्कुल दर्द नहीं होगा। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती न करें। बच्चे को सच बताएं कि इंजेक्शन लगने से उसे कुछ समय के लिए दर्द होगा लेकिन थोड़ी देर बाद ये दर्द गायब हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे को यह भी समझाने की कोशिश करें कि उसके लिए सुई लगना क्यों जरूरी है।

कंफर्टेबल पोजीशन का रखें ध्यान-

वैक्सीनेशन के दौरान बच्चा डर की वजह से इधर-उधर हिलता रहता है। ऐसे में डॉक्टर या नर्स से बात करके बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाकर ही इंजेक्शन लगवाएं। उदाहरण के लिए अपने बच्चे को अपनी गोद में बिठाकर सुई लगवा सकते हैं, ऐसा करने से आपका बच्चा कंफर्टेबल फील करने के साथ सुई से कम डरेगा।

बच्चे को दें इनाम-

वैक्सीनेशन के बाद बच्चे की बहादुरी के लिए उसकी तारीफ करते हुए उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम या खिलौना गिफ्ट करें। आपके ऐसा करने से अगली बार हो सकता है आपका बच्चा खुद ही सुई लगवाने के लिए तैयार हो जाए।

बच्चे का भटकाएं ध्यान-

वैक्सीनेशन के दौरान उसका ध्यान सुई से हटाने के लिए अपने साथ उसका फेवरेट खिलौना या कोई चीज लेकर जाएं। शॉट्स लगते समय आपकी ये टेक्निक बच्चे के दिल से सुई के डर को कम करने में मदद करेगी।

खुद भी लें हिम्मत से काम-

कई बार माता-पिता वैक्सीनेशन के दौरान बच्चे से पहले खुद ही रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल न करें। आपका बच्चा जीवन का पहला पाठ आपसे ही सीखेगा। ऐसे में अगर आप खुद ही सुई देखकर रोने लगेंगे तो वो भी रोना शुरू कर देगा। इसलिए वैक्सीनेशन के दौरान मुस्कुराते रहें, ताकि उसकेमन से सुई का डर निकल जाए।