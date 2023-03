ये हैं वो 5 गुण जो बच्चों को सिर्फ अपने पिता से मिलते हैं

ऐप पर पढ़ें

Traits Kids Can Only Inherit From Their Father: क्या शीशे के सामने खड़े होकर आपने कभी खुद से ये सवाल किया है कि लुक से लेकर आपकी आदतें, मम्मी-पापा में से ज्यादातर किसकी तरह हैं? घर पर अक्सर बड़े लोग छोटे बच्चों को देखकर यह कहते हुए सुनाई देते हैं, बच्चे की नाक पापा जैसी है तो आंखें मम्मी जैसी, आदतें और हाइट तो बिल्कुल पापा पर गई हैं। इस सब बातों को सुनकर तो यही लगता है कि बच्चों को यह समझाने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने अपने माता-पिता से बाराबर मात्रा में डीएनए प्राप्त किया है। लेकिन हकीकत कुछ और ही कहती है। वास्तव में कई ऐसी शारीरिक और अनुवांशिक विशेषताएं हैं, जो बच्चे को सिर्फ अपने पिता से ही मिलती है। आइए जानते हैं आखिर कौन सी हैं वो आनुवंशिक विशेषताएं जो बच्चा सिर्फ आपके पापा से ही लेता है।

लिंग-

भले ही सालों से लड़का या लड़की पैदा करने के लिए महिलाओं को दोषी ठहराया जाता रहा हो। लेकिन साइंस की मानें तो बच्चे के लिंग के लिए 100 प्रतिशत सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार होते हैं। दरअसल, X और Y क्रोमोसोम, जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी कहा जाता है, किसी व्यक्ति के लिंग को परिभाषित करते हैं। महिलाओं में केवल XX क्रोमोसोम होते हैं जबकि पुरुषों में X और Y दोनों क्रोमोसोम होते हैं। अगर कोख में पल रहा बच्चा लड़की है तो उसे एक एक्स क्रोमोसोम अपनी मां से और एक अपने पिता से विरासत में मिलता है। जबकि कोख में लड़का होने पर मां से एक एक्स क्रोमोसोम और अपने पिता से एक वाई क्रोमोसोम विरासत में मिलता है। चूंकि मां सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही दे सकती है, तो लिंग का लड़का या लड़की बनना पूरी तरह से पिता पर निर्भर होता है।

टेढ़े-मेढ़े दांत-

पिता की ओरल हेल्थ का असर बच्चे की दांतों की सेहत पर गहरा असर डाल सकता है। अगर बच्चे के पिता की दांतों की सेहत खराब है, तो हो सकता है कि बच्चे के दोस्तों की तुलना में उसे दंत चिकित्सक के पास अधिक बार जाना पड़ जाए। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को कम उम्र में ही कैविटी, मसूड़ों की समस्या या दांतों की सड़न होने का खतरा है, तो यह सब पिता में देखा जा सकता है।

हाइट-

अगर आपको लगता है कि आप कद में छोटे या बड़े हैं, तो भी उसके लिए आपके पापा कहीं न कहीं जिम्मेदार हो सकते हैं। कई अध्ययन बताते हैं कि एक व्यक्ति की ऊंचाई लगभग 700 अनुवांशिक भिन्नताओं द्वारा निर्धारित की जाती है, जो व्यक्ति को उसके माता-पिता दोनों से विरासत में मिलती है। लेकिन, पिता के कद के जीन बच्चे के विकास को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो बच्चे की हाइट निर्धारित करते हैं।

डिम्पल-

गालों में डिम्पल भले ही आपको और भी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत बना देते हो, लेकिन साइंस की मानें तो वैज्ञानिक डिम्पल को एक दोष के रूप में देखते हैं, जो मुख्य रूप से चेहरे की मांसपेशियों के छोटे होने के कारण बनता है। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? डिंपल अनुवांशिक लक्षण हैं, जो ज्यादातर बच्चों को अपने पिता से विरासत में मिलते हैं।

छींक आना-

अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जो सुबह उठते ही सबसे पहले छींकने लगते हैं या घर से बाहर कदम रखते ही छींकते हैं तो आपकी ये आदत भी आपने अपने पापा से ली है। अनियंत्रित रूप से छींकने को अचू सिंड्रोम कहा जाता है जो संभवतः बच्चे में अपने पिता से ही आता है।