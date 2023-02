वर्किंग पैरेंट्स बच्चों को घर पर अकेला छोड़ने से पहले जरूर सिखाएं ये 5 बातें

ऐप पर पढ़ें

Things To Teach Your Kids Before Leaving Them Home Alone: बच्चों की परवरिश करते समय अक्सर कई बार ऐसे मौके आते हैं जब माता-पिता को उन्हें किसी जरूरी काम की वजह से घर पर अकेला छोड़ना पड़ जाता है। इस तरह की समस्या ज्यादातर वर्किंग पैरेंट्स के साथ देखने को मिलती है। मां वर्किंग हो या हाउस वाइफ, अपने बच्चे को किसी भी वजह से घर पर अकेला छोड़ते समय उसे अपने बच्चे की सेफ्टी की चिंता हमेशा बनी रहती है। अगर आपकी भी स्थिति ऐसी ही है तो अगली बार अपने बच्चे को घर पर अकेला छोड़ने से पहले ये टिप्स फॉलो करना न भूलें।

बच्चों को घर पर अकेला छोड़ने से पहले रखें इन बातों का ध्यान-

अपना फोन नंबर याद करवा दें-

अगर आपका बच्चा खुद से फोन यूज कर सकता है तो उसे घर में अकेले छोड़ने से पहले अपना नंबर जरूर याद करवा दें। ताकि वो किसी भी जरूरत या मुश्किल में पड़ने पर आपके साथ संपर्क कर सके।

घर में बच्चे के लिए खाने का सामान जरूर रखें-

घर में बच्चे को अकेला छोड़ने से पहले, उनके लिए खाने का सामान जरूर रखकर जाएं। ऐसा करने से बच्चे को भूख लगने पर वह खुद से घर में मौजूद खाने-पीने की चीजों का इस्तेमाल कर सकता है।

रसोई गैस को बंद करना न भूलें-

घर में बच्चे को अकेला छोड़कर जाने से पहले गैस को जरूर ऑफ कर दें। कई बार पेरेंट्स जल्दबाजी में ऐसा करना भूल जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है।

धारदार सामान को बच्चों की पहुंच से रखें दूर-

बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कोई भी धारदार सामान जैसे चाकू, छूरी आदि बच्चों की पहुंच से दूर हो।

अनजान व्यक्ति से न करें बात -

बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर जाने से पहले उन्हें इस बारे में जरूर समझाएं कि घर पर अकेले रहते समय वे अनजान व्यक्ति से किसी भी तरह की कोई बातचीत न करें। अनजान व्यक्ति से मेल-मिलाप बच्चे के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।