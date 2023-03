दूध का नाम सुनते ही बहाने बनाने लगता है आपका बच्चा तो ऐसे बनाए उसे टेस्टी

ऐप पर पढ़ें

Tips To Make Milk More Fun For Children: सेहत के लिए दूध के फायदे किसी से छिपे हुए नहीं हैं। दूध में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम और फैट जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में मदद करते हैं। बावजूद इसके ज्यादातर घरों में माओं की अपने बच्चों को लेकर यह शिकायत रहती है कि बच्चे दूध पीने में अक्सर बहानेबाजी करते हैं। जिसकी वजह से उन्हें जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। अगर आपकी भी अपने बच्चे को लेकर यही समस्या है तो आपकी टेंशन को दूर करने के लिए आपको बताते हैं ऐसे टिप्स, जिनकी मदद से आप दूध को और भी ज्यादा टेस्टी बनाकर उसे अपने बच्चे के पसंदीदा ड्रिंक की लिस्ट में शामिल कर सकती हैं। आइए जानते हैं कैसे।

चॉकलेट वाला दूध-

बच्चों को चॉकलेट का स्वाद बेहद पसंद होता है। ऐसे में आप दूध को चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए उसमें चॉकलेट मिलाकर दे सकती हैं। ऐसा करने से दूध का स्वाद बढ़ जाएगा और बच्चा इसे पीने के लिए नखरे भी नहीं करेगा। हालांकि ऐसा करते समय इस बात का भी ध्यान रखें कि चॉकलेट में शुगर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए दूध में इसे डालते समय इसकी मात्रा कम ही रखें।

ठंडा दूध-

अगर आपका बच्चा गर्म दूध पीना पसंद नहीं करता है, तो आप उसे उसके मनपसंद ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स को ठंडे दूध में डालकर भी सर्व कर सकते हैं। ऐसा करने से न सिर्फ दूध का स्वाद बल्कि पोषण भी बढ़ जाएगा।

इलायची वाला दूध-

इलायची डालने से न सिर्फ दूध का स्वाद बढ़ जाता है बल्कि इलायची में मौजूद जरूरी पोषक तत्व भी दूध में शामिल हो जाते हैं। आप चाहें तो दूध में इलायची के साथ बच्चे के पसंदीदा ड्राई फ्रूट्स भी डालकर दे सकती हैं।