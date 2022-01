मुंह से कच्चे प्याज की बदबू दूर करने के लिए अपनाएं ये टिप्स

Tips to get rid of onion smell from the mouth: अक्सर लोग शादी-पार्टी में सलाद में परोसा गया कच्चा प्याज खाने से बचते हैं। कच्चा प्याज खाने से मुंह से प्याज की बदबू आने लगती है जो कई बार दूसरे व्यक्ति के सामने एंबेरेसमेंट का कारण भी बन जाती है। अगर आप भी इसी एंबेरेसमेंट से बचने के लिए लोगों के सामने कच्चा प्याज खाने से बचते हैं तो बिना टेंशन कच्चे प्याज का स्वाद लें इन टिप्स के साथ।



मुंह से कच्चे प्याज की बदबू को दूर करने के उपाय-

ताजे फल और सब्जियां-

कई स्टडी बताती हैं कि ताजे फल और सब्जियां खाने से मुंह में मौजूद सल्फर की स्मेल काफी हद तक ठीक हो जाती है। इसके लिए आप फ्रेश सेब या कच्ची लेटस खाकर मुंह से आने वाली बदबू को काफी हद तक दूर कर सकते हैं।

पार्सले-

प्याज की स्मेल को तुरंत दूर करने के लिए आप पार्सले या अजमोद को खा सकते हैं। ये प्याज की स्मेल को दूर करने के साथ मुंह में फ्रेशनेस को भी बनाए रखता है। आप मुंह की बदबू हटाने के लिए तुलसी की पत्तियां चबाने के साथ अजवाइन भी खा सकते हैं।

पुदीने की पत्तियां-

पुदीने की पत्तियां मुंह से आने वाली प्याज और लहसुन दोनों की स्मेल को काफी हद तक कम कर सकती हैं।

एप्पल साइडर विनेगर-

एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल मुंह से आने वाली प्याज की बदबू को कम कर देता है। इसके लिए 1 चम्मच में एप्पल साइडर विनेगर लेकर पानी में घोलकर इस पानी को पी लें। ध्यान रखें, इसका अधिक सेवन करने से बचना चाहिए।

ग्रीन टी -

ग्रीन टी को हर्बल ड्रिंक भी माना जाता है। खाना खाने के बाद ना सिर्फ ग्रीन टी का सेवन डायजेशन में मदद करती है बल्कि ये मुंह की बदबू को हटाने में भी मदद करता है।

चिविंग गम-

प्याज की बदबू मुंह से हटाने के लिए आप चिविंग गम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अलग-अलग फ्लेवर वाली चिविंग गम ट्राई कर सकते हैं।