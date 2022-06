हेयर फॉल से लेकर डैंड्रफ तक का इलाज है प्याज़ का रस, जानिए कैसे करना है इस्तेमाल

बदलता मौसम, धूल - मिट्टी प्रदूषण, यह सब आपके बालों को कई तरह से प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से आपके बाल झड़ सकते हैं, कमजोर होकर टूट सकते हैं, बेजान दिख सकते हैं और स्प्लिट एंड्स (split ends) भी बन सकते हैं। इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना आसान नहीं है। इसलिए हर कोई केमिकल प्रॉडक्ट का सहारा लेता है, क्योंकि हर किसी को एक मात्र यही विकल्प नज़र आता है। मगर ऐसा नहीं है! हेयर फॉल से लेकर डैंड्रफ तक आपके बालों की कोई भी समस्या हो प्याज का रस इसका इलाज कर सकता है। यही वजह है कि आज ज्यादातर कंपनियां अपने हेयर केयर प्रोडक्ट्स में प्याज का रस होने का दावा कर रहीं हैं। पर इन दावों पर भरोसा करने से पहले आइए आपको बता देते हैं कि आप घर पर ही कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं प्याज का रस (How to use onion for hair)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - हेयर फॉल से लेकर डैंड्रफ तक का इलाज है प्याज़ का रस, जानिए कैसे करना है इस्तेमाल



