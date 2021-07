Secrets Things You May Not Know About Laughter: अक्सर लोग एक दूसरे के बारे में जानने के लिए उसकी राशि या फिर बर्थ डेट का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं महज लोगों की हंसी देखकर भी आप उनके कई राज जान सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे आपकी हंसी आपके स्वभाव से जुड़े कई राज खालकर रख देती है।

किस तरह की हंसी का होता है क्या मतलब-

चेहरे पर हल्की मुस्कान-

अक्सर कई लोगों को आपने चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए देखा होगा। ऐसे लोग अपनी प्यारी सी मुस्कान से किसी का भी दिल जीतना बखूबी जानते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो धैर्यवान, विश्वासी, ज्ञानी होने के साथ अपने परिवार के लिए बेहद केयरिंग भी होते हैं।

खिलखिलाकर हंसना-

खिलखिलाकर हंसने वाले लोग नरम दिल और केयरिंग माने जाते हैं। यह लोग हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यह अपना हर रिश्ता बेहद ईमानदारी के साथ निभाते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार के सदस्यों का ही नहीं दोस्तों का भी ख्याल रखना बखूबी जानते हैं।

ठहाके मारकर हंसना

ठहाके मारकर हसंने वाले लोग अपने जीवन में काफी सफल होते हैं।

व्यंगपूर्ण हंसी देने वाले लोग-

माना जाता है कि ऐसे लोग जिनका चेहरा व्यंगपूर्ण दिखता हो, वो स्वभाव से बेहद ही घमंडी होते हैं। ऐसे लोग जल्दी किसी की बात नहीं मानते हैं। इन लोगों को अपनी मर्जी की जिंदगी जीना पसंद होता है।

रुक -रुक कर हंसने वाले लोग-

कई लोग रुक -रुक कर या फिर एक ही बात पर काफी देर तक हंसते रहते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक शक्ति कमजोर मानी जाती है, उन्हें चीजें जल्दी भूल जाने की आदत होती है। ये लोग कमजोर और आलसी माने जाते हैं।