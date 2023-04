ऐप पर पढ़ें

समर सीजन के सीजनल फ्रूट्स में सबसे ज्यादा यदि लोग किसी फल का इंतजार करते हैं, तो वह है आम। आम को फलों का राजा कहा जाता है। साथ ही यह हमारा राष्ट्रीय फल भी है। पोषक तत्वों से भरपूर आम सेहत के लिए फायदेमंद है, बशर्ते कि आप इसे सही तरीके से और सही समय पर खाएं। मेरी मम्मी अकसर आम खाने के पहले और बाद के कुछ नियम बताती थीं, आहार विशेषज्ञ भी इन पर सहमति जताते हैं। तो आइए जानते हैं पेट में गड़बड़ी और स्किन ब्रेकआउट से बचने के लिए क्या है आम खाने का सही समय (the best way to eat mango) और सही तरीका। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - खतरनाक हो सकता है आम के साथ दही खाना, जानिए क्या है इस समर सुपरफ्रूट को खाने का सही समय और तरीका



