बिना लहसुन-प्याज के दही वाले टेस्टी छोले, खाने वाले पूछेंगे रेसिपी

No Onion NO Garlic Recipe: छोले-भटूरे कई लोगों के फेवरिट होते हैं मगर किसी धार्मिक काम त्योहार वगैरह में बने बिना-प्याज लहसुन वाले छोलों की बात ही कुछ और होती है। यहां सीखें चटपटी रेसिपी।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Fri, 08 Apr 2022 05:48 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.