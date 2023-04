काली चींटियों से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू नुस्खे, हर उपाय है बेहद असरदार

ऐप पर पढ़ें

Home Remedies To Get Rid Of Ants: बारिश आने पर अक्सर घर के आंगन से लेकर किचन तक में काली-काली चींटियां नजर आने लगती हैं। ये चींटियां न सिर्फ घर का सामान खराब करती हैं बल्कि शरीर पर चढ़कर काट लें तो व्यक्ति को खुजली के साथ त्वचा भी लाल पड़ जाती है। अगर आपके घर पर भी चींटियों ने आंतक मचा रखा है तो ये आसान घरेलू उपाय आपको इनसे निजात दिलाने में मदद कर सकते हैं। आइए जानते हैं चीटियों से निजात पाने के घरेलू उपाय।

दालचीनी पाउडर-

आपको घर के जिस कोने से चींटियां भगानी हैं वहां थोड़ा सा दालचीनी पाउडर छिड़क दें। इसके अलावा आप रूई को सिनमन एसेंशियल ऑयल में भिगोकर घर के आसपास भी रख सकते हैं।

नींबू-

नींबू की गंध से चीटियां दूर भागती हैं। ऐसे में घर से चींटी दूर रखने के लिए आप फर्श पर जब कभी पोछा लगाएं तो पोछे के पानी में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर फर्श को साफ करें। इसके अलावा आप कुछ कॉटन बॉल्स को नींबू के रस में डुबोकर घर की उस जगह पर रखें, जहां चींटियां बार-बार दिखाई देती हैं।

लाल मिर्च पाउडर-

अपनी तेज गंध के कारण, लाल मिर्च उन रासायनिक संकेतों को नष्ट कर देती है, जिन्हें चींटियां अपना भोजन समझकर उनतक झुंड में पहुंचती हैं। चींटियों से छुटकारा पाने के लिए अपने घर के हर उस कोने पर लाल मिर्च पाउडर छिड़कें जहां आपको लगता है चींटियां आती हैं।

काली मिर्च-

चींटियों को मीठा जितना पसंद है, कड़वा उतना ही नापसंद होता है। ऐसे में चींटियों से निजात पाने के लिए काली मिर्च को पानी में घोल कर घर के प्रवेश क्षेत्रों पर स्प्रे कर सकते हैं।

सफेद सिरका-

सिरके की तेज गंध चींटियों के सूंघने की शक्ति को कम कर देती है, जिससे वो अपना लक्ष्य भूल जाती हैं और उन सामग्रियों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जहां से उन्हें किसी तरह की गंध आती है। इस उपाय को करने के लिए एक स्प्रे बॉटल में बराबर मात्रा में पानी और सिरका भरने के बाद अच्छी तरह हिलाकर मिलाकर घर के हर कोने पर छिड़क दें।