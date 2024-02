कपड़ों को नेचुरल डाई करने के लिए अपनाएं ये टिप्स, नहीं होगी किसी तरह की एलर्जी

ऐप पर पढ़ें

Steps to Naturally Dyeing Any Fabric Using Foods: समय के साथ कपड़ों का रंग और उसकी चमक फीकी पड़नी शुरू हो जाती है। जिसे लौटाने के लिए लोग कई बार कपड़ों को डाई करवाने के लिए कैमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन कपड़ों पर लगे ये केमिकल युक्त रंग कई बार लोगों के लिए खुजली,दाने,दाद-खाज जैसी कई तरह की एलर्जी का कारण बनने लगते हैं। अगर इस तरह की समस्या से दूर रहने के साथ आप अपने कपड़ों की खोई चमक भी लौटाने का कोई प्राकृतिक तरीका ढूंढ रहे हैं तो घर पर ही सब्जी और फूलों से नेचुरल डाई बनाकर कपड़ों को रंग सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे।

घर पर ऐसे बनाएं प्राकृतिक रंग-

1- पुराने कपड़ों को घर पर भी टाई एंड डाई की मदद से आप उसे नया रूप दे सकती हैं और खुद से प्राकृतिक रंग भी बना सकती हैं। इस काम के लिए प्राकृतिक फैब्रिक जैसे सूती, सिल्क, ऊन और लिनन सबसे मुफीद साबित होते हैं।

2- डाई करने के लिए पहले आपको फैब्रिक को तैयार करना होगा। चार कप पानी में एक चौथाई कप नमक और एक कप विनिगर डालकर पानी को उबालें और उसमें फैब्रिक को डालें। एक घंटे तक उबालें और फिर ठंडे पानी से धो लें। इस फैब्रिक को सुखाएं और फिर उसे रंगें।

3- टाई एंड डाई के लिए घर पर हरा रंग बनाने के लिए चार कप पालक को साफ करके सॉसपेन में डालें। उसमें दस कप पानी डालें और धीमी आंच पर मिलाते हुए एक घंटे तक उबालें। मिश्रण के ठंडा होने पर उसे छान लें और प्राप्त मिश्रण का इस्तेमाल कपड़े को रंगने के लिए करें।

4- हल्के पीले रंग के लिए नीबू के ढेर सारे सूखे छिलके को इकट्ठा करें। उसे चार कप पानी में डालकर उबालें। जब पानी उबलने लगे तो आंच धीमी करके 15 से 20 मिनट तक पकाएं। पानी को छानें और डाई के रूप में इस्तेमाल करें।

5- चुकंदर का इस्तेमाल आप लाल और गुलाबी रंग बनाने के लिए कर सकती हैं। पांच से छह चुकंदर का छिलका छीलकर उसे काटें और आठ कप पानी में डालकर उबालें। सॉसपेन में दो कप विनिगर भी डालें। जब पानी का रंग बदल जाए तो गैस ऑफ करें और छानकर डाई की तरह इस्तेमाल करें।