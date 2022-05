Mussoorie In Summer: गर्मियों की छुट्टियों में मसूरी है बेहतरीन डेस्टिनेशन, घूमने जाने से पहले जानिए ये बातें

दिल्ली के सबसे पास के हिल स्टेशन में से एक है मसूरी, जिसे हर कोई पहाड़ियों की रानी के नाम से जानता है। ये जगह उत्तराखंड में है, जो बच्चों, कपल्स और बड़ों के लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन है। यहां पर आपको घूमने के लिए बहुत सारी जगह तो नहीं हैं लेकिन जो भी हैं वह काफी खूबसूरत और मन को खुश कर देने वाला है। अगर आप इस गर्मी की छुट्टी मसूरी जा रहे हैं तो आपको कुछ बातों को जानने की जरूरत है।



मसूरी में क्या करें (Things to do in Mussoorie )

1) गन हिल पर करें केबल कार की सवारी

गन हिल समुद्र तल से 6,800 फीट की ऊंचाई पर है और मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। खूबसूरत नजारों को एंजॉय करने के लिए आपको इस शहर में जरूर जाना चाहिए। माल रोड से गन हिल तक केबल की सवारी जरूर करें। ध्यान रखें की इस केबर कार की कुछ टाइमिंग हैं।

2) माल रोड पर घूमना और फेमस मोमोज को चखना

पहाड़ी इलाकों पर आपको माल रोड मिलेंगे। मसूरी का माल रोड आपका दिल जीत लेगा। अगर आप इस बाजार का मजा लेना चाहते हैं तो शाम के समय यहां निकलें और चारों ओर घूमें। सड़क पर कई दुकानें और रेस्तरां हैं। मसूरी में सबसे अच्छे मोमोज का स्वाद भी जरूर चखें।

3) केम्प्टी फॉल में नहाने का मजा

गर्मी के मौसम में पर्यटकों को केम्प्टी फॉल्स के तल पर नहाना बहुत पसंद आता है। इसमें सैकड़ों पर्यटकों के एक साथ जाने की व्यवस्था है। स्विमिंग पूल में चेंजिंग रूम, लॉकर और स्विमवीयर किराए पर लेने के विकल्प हैं। आप यहां जाएं तो अपने एक्सट्रा कपड़े साथ जरूर लेकर जाएं।

4) क्लाउड्स एंड की सैर

क्लाउड्स एंड मसूरी के भौगोलिक अंत को दर्शाता है। ओक और देवदार के जंगल से घिरा हुआ क्लाउड्स एंड मसूरी के मुख्य शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और यह पहाड़ियों और आरामदेह वातावरण के खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है।



गर्मियों में कैसा होता है मसूरी का मौसम

गर्मी में यानी मार्च से जून तक औसत तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस समय के दौरान मौसम काफी सुखद होता है। वहीं जुलाई की बीच से सितंबर के दौरान मानसून आता है। मसूरी घूमने और गर्मियों के सुहावने मौसम का मजा लेने के लिए सितंबर से जून का समय सबसे अच्छा माना जाता है।

