मौनी रॉय ने मेटैलिक ग्रीन ड्रेस में शेयर किया बोल्ड लुक, पूल पार्टी के लिए है परफेक्ट आउटफिट

मौनी रॉय का फैशन लेवल काफी हाई रहता है। वह हमेशा अपने लुक से सभी को इंस्पायर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने मेटैलिक ग्रीन ड्रेस में अपने बोल्ड लुक को शेयर किया है जो पूल पार्टी के लिए परफेक्ट है।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Avantika Jain Sun, 17 Apr 2022 03:50 PM

