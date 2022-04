इन सब्जियों को 'दुनिया निकाला' देना चाहते हैं ज्यादातर लोग, मुंह बनाने से पहले एक बार कुकिंग स्टाइल बदलकर जरूर देखें

सब्जियां विटामिन्स से भरपूर होती है लेकिन कई सब्जियां ऐसी हैं, जिन्हें ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते। इस कारण से इन सब्जियों पर न जाने कितने ही जोक्स और मीम्स बनाए जाते हैं। कई लोगों को तो ये सब्जियां इतनी बेकार लगती हैं कि वे फैसला कर लेते हैं कि ये सब्जियां खानी ही नहीं है, चाहे भूख रहना पड़े। बड़े तो फिर भी एक बार के लिए समझौता कर लेते हैं लेकिन बच्चों के नखरे तो ऐसे होते हैं, जिसे देखकर लगता है कि बच्चों को यह सब्जियां खिलानी नामुमकिन है। अब इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता कि ये सब्जियां बहुत ही हेल्दी होती हैं, इसलिए इन्हें न खाने से आप बहुत से पौष्टिक तत्वों के फायदे लेने से चूक जाते हैं। ऐसे में इन सब्जियों देश नहीं, बल्कि 'दुनिया निकाला' की सजा देना चाहते है। इससे अच्छा है कि आप इन्हें बनाने का तरीका बदलकर खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं।

घीया

घीया यानी लौकी को बहुत से लोग पसंद नहीं करते हैं। इस सब्जी का नाम लेते ही ज्यादातर लोग मुंह बनाने लग जाते हैं। आप भी अगर इस सब्जी को पसंद नहीं करते, तो आप घीया के कोफ्ते, हलवा या फिर चने की दाल डालकर सब्जी बना सकते हैं। लौकी में कई प्रकार के पोषक तत्व पाऐ जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन जैसे पोषक तत्वों के लिए आपको इसे जरूर खाना चाहिए।

तोरई

तोरई की सब्जी को भी बहुत से लोग देखना नहीं चाहते. ऐसे में इस सब्जी से डील करने का तरीका यह है कि आप इसमें चने की दाल या फिर काले चने डालकर बनाएं. आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं। इसमें कैल्शियम, कॉपर, आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।





कद्दू

कद्दू की सब्जी को भी ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते. कुछ लोगों को यह सब्जी इसलिए पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें थोड़ी-सी मिठास होती है। आप कद्दू की सब्जी को पनीर के साथ बना सकते हैं। यह सब्जी चने की दाल के पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। कद्दू में कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, फाइबर, सोडियम व फोलेट जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं।

टिंडे

टिंडे की सब्जी भी ऐसी ही सब्जियों की लिस्ट में आती है। आप अगर इस सब्जी को पसंद नहीं करते, तो आप भरवां टिंडे यानी स्टफ्ड टिंडे बना सकते हैं। पोषक तत्वों के मामले में टिंडा भी किसी से कम नहीं है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, थियामिन. नियासिन, रिबोफाल्विन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं।

बैंगन

बैंगन की सब्जी के साथ लोगों के दो तरह का रिलेशनशिप होता है। एक जो बैंगन का भरता बहुत पसंद करते हैं और दूसरे वे लोग जो बैंगन को देखना भी नहीं चाहते। फिर यह तो वही बात हुई कि आप इसे प्यार कर सकते हैं या फिर नफरत लेकिन आप इस सब्जी को इग्नोर नहीं कर सकते। (you can love me or hate me but you can't ignore me) बैंगन में विटामिन ए, सी, ई, बी-2, बी-6 के साथ-साथ आयरन और जिंक मौजूद होते हैं।