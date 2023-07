बारिश के मौसम में मक्खियों ने कर दिया है परेशान तो छुटकारा दिलाएंगे ये आसान उपाय

ऐप पर पढ़ें

Tips to get rid of house flies naturally: बारिश का मौसम शुरू होते ही घर के हर कोने में मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। यह मक्खियां न सिर्फ देखने में बुरी लगती हैं बल्कि कई बार आपकी सेहत को बिगड़ाने के पीछे की वजह भी बन जाती हैं। अगर आप भी इन बिनबुलाई मक्खियों से परेशान हैं तो ये आसान घरेलू नुस्खे आपको इनसे छुटकारा दिलाने में मदद कर सकते हैं।

मक्खियों से छुटकारा पाने के उपाय-

नमक का पानी-

मक्खियों को भगाने के लिए आप एक स्प्रे बोतल में एक गिलास पानी भरकर उसमें 2 चम्मच नमक डालकर उस जगह छिड़के जहां मक्खियां आती हैं। ऐसा करने से आपको मक्खियों से छुटकारा मिल जाएगा।

पुदीना और तुलसी का उपाय-

मक्खियों को भगाने के लिए पुदीना और तुलसी का पेस्ट पानी में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें। इसके बाद इस पानी को उस जगह स्प्रे कर दें, जहां मक्खियां नजर आती हैं।

दूध और काली मिर्च-

मक्खियों को भगाने के लिए एक गिलास दूध में एक चम्मच काली मिर्च और 3 चम्मच चीनी को मिलाकर वहां रख दें जहां मक्खियां ज्यादा आती हैं। मक्खियां इस पानी की तरफ अट्रैक्ट होकर इस पानी में डूबकर मर जाती हैं।

साफ-सफाई का रखें ध्यान-

फर्श पर मीठा या चिपचिपा गिरने पर उसे तुरंत फिनायल का पोछा लगाकर साफ कर लें। चिपचिपी और मीठी चीजों की तरफ मक्खियां और चीटियां जल्दी आकर्षित होती हैं।