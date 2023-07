मानसून में मुहांसों से बचने के लिए ऐसा होना चाहिए स्किन केयर, आप भी कर सकते हैं फॉलो

ऐप पर पढ़ें

Monsoon Skin Care In Hindi: चेहरे पर अगर एक भी मुहांसा आ जाए तो ये आपके लुक को पूरी तरह से खराब कर देता है। मानसून में मुहांसे और एक्ने का होना एक कॉमन समस्या है। ऐसा ह्यूमिडिटी और मॉइश्चर बढ़ने के कारण होता है। इससे बचने के लिए स्किन का सही से ख्याल रखना जरूरी है। इस सीजन में अगर आप भी मुहांसों से परेशान होते हैं तो यहां जानिए मुहांसों से कैसे बचें।

मानसून में मुहांसों से कैसे बचें (How To avoid Pimple In Monsoon)

मॉइश्चराइजर- भले ही मौसम काफी उमस भरा है, लेकिन फिर भी आपको मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लाइटवेट मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑयल फ्री और वॉटर बेस हो।

सनस्क्रीन- मानसून में सनस्क्रीन को अच्छे से लगाएं। इस मौसम में आप एक लाइटवेट सनस्क्रीन का यूज करें जिसका एसपीएफ कम से कम 30 हो। ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा।

बालों को रखें साफ- ऑयली बालों की वजह से स्किन पर दाने हो सकते हैं। खासकर तब जब आप अपनी स्किन को बार-बार छूते हैं। इसलिए अपने बालों को रोजाना साफ करें।

मेकअप- मानसून के दौरान अपने मेकअप को लाइट रखें। कोशिश करें कि आप कम से कम मेकअप का इस्तेमाल करें। हैवी फाउंडेशन और ऑयली चीजों की वजह से पोर्स बंद हो सकते हैं। ऐसे में वॉटर बेस्ड चीजों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा रात में सोने से पहले मेकअप को अच्छे से साफ करें।

हेल्दी खाना- मानसून में अपनी डायट का भी ख्याल रखें। इस दौरान फ्रूट्स, सब्जी और दाल को खाने में शामिल करें। ऑयली खाने से भी बचें, क्योंकि इसकी वजह से भी मुहांसे हो सकते हैं।

टोनर- स्किन केयर रूटीन में टोनर का इस्तेमाल करें। ये पीएच बैलेंस करने में मदद करता है। इसके अलावा ये स्किन को डीप क्लिन करता है।

क्लींजिंग- अपने चेहरे को अच्छे से साफ करें। इसके लिए जेंटल क्लींजर का इस्तेमाल करें। चेहरे को क्लीन करने पर आपके पोर्स पूरी तरह से साफ हो जाते हैं।

