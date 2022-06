Monsoon Skin Care Tips: चिपचिपी डल त्वचा से छुटकारा दिलाएंगे ये मानसून स्किन केयर टिप्स

Get rid of acne woes and infection during Monsoon: मानसून सीजन में बारिश और चिपचिपेपन के कारण त्वचा की चमक खो जाती है, और त्वचा बेजान दिखने लगती है। वातावरण में मौजूद उमस की वजह से व्यक्ति को ज्यादा पसीना आता है और उसकी त्वचा पर तेल जमा होने लगता है, जिससे ब्लैकहेड्स, पिंपल्स और त्वचा से जुड़े इंफेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपके चेहरे का निखार बनाए रखने के साथ आपको इन सभी समस्याओं से दूर रखने के लिए आपको बताते हैं कुछ ऐसे मानसून टिप्स जो बारिश के मौसम में भी आपकी त्वचा को खूबसूरत बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे।

मानसून में ऐसे रखें अपनी स्किन का ख्याल-

-बारिश के दिनों में दिन में तकरीबन दो-तीन बार हल्का क्लींजर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि स्किन के छिद्र बंद न हों। इसके अलावा, प्योर ओटमील स्क्रब और पपीते का गूदा भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

-मॉनसून में रोज रात को एंटी-बैक्टीरियल टोनर लगाकर सोना चाहिए क्योंकि इससे स्किन का पीएच लेवल सही रखता है।

-घर पर स्क्रब तैयार करने के लिए आप चिया सीड को रात भर पानी में भिगो दें, सुबह पानी छानने के बाद उसमें जई के लच्छे (ओट फ्लेक्स) और एलोवेरा का गूदा मिलाएं व चेहरे पर लगाएं, 15 मिनट बाद ठंडे पानी से हल्की मसाज देते हुए चेहरा धो लें । ओट फ्लेक्स में नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर स्क्रब की तरह यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी, चंदन, केसर और नींबू के रस का लेप बनाकर चेहरे पर 20 मिनट लगाना व ठंडे पानी से धोना भी त्वचा का रुखापन दूर करने के साथ चेहरे की चकम बढ़ाने में मदद करता है।

-वातावरण में नमी ज्यादा होने के कारण आप हैवी फेस क्रीम के इस्तेमाल से बचें। आप अपने स्किन केयर रूटीन में फ्रेश टोनिंग रोज वाटर या फ्लावर वाटर के इस्तेमाल को शामिल कर सकती हैं। रोज वाटर के यूज से बरसात के मौसम में होने वाली स्किन इरिटेशन से मुक्ति भी मिलती है।

-बारिश के मौसम में फंगल इंफेक्शन का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। इससे बचने के लिए दिन में कम से कम दो-तीन बार अपना चेहरा धोएं।

-अपने शरीर को टॉक्सिन्स से दूर रखने के लिए खूब पानी पिएं जिससे मुंहासे और दाने न निकलें।