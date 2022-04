Bikini Wax Tips: बिकिनी वैक्स कराने के बाद न करें ये गलतियां, पहली बार करवाने पर इन बातों का रखें ख्याल

Bikini Wax Before and After Care: हाइजिन मेंटेन करने के लिए लड़कियां बिकिनी वैक्स करवाती हैं, हालांकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो इसे पहली बार करवाने के बारे में सोच रही हैं। बिकिनी एरिया को साफ रखने के लिए वैक्सिंग एक अच्छा ऑप्शन है, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इसे कराने से किसी तरह का नुकसान नहीं होता, साथ ही स्मूद बिकिनी लाइन पाने का ये बेहतरीन तरीका है। इसे करवाने से बाज जड़ से निकल जाते हैं और फिर 2 से 3 महीने के बाद ही इसे दोबारा करवाने की जरूरत होती है। हालांकि, इसे करवाने के बाद आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, इसी के साथ अगर पहली बार करवाने का सोच रही हैं तो कुछ बातों को ख्याल में रखना चाहिए।

पहली बार करवाने पर इन बातों का रखें ख्याल (Keep these things in mind when getting Bikini Wax done for the first time)

1) एक्सफोलिएट करें

अगर आप चाहती हैं कि आपको वैक्सिंग के दौरान दर्द कम हो तो वैक्सिंग शेड्यूल से पहले आप स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करें, ताकि हेयर ग्रोथ सही तरीके और आसानी से निकल सके।

2) ट्रिम न करें

अगर आप सोच रही हैं कि छोटे बालों में वैक्सिंग करवाने से दर्द कर होगा तो ये गलत है। कई लड़कियां वैक्सिंग से पहले अपने हेयर ट्रिम कर लेती हैं लेकिन आप ऐसा न करें, क्योंकि छोटे बालों को वैक्सिंग से निकालने में परेशानी होती है।



3) पीरियड्स के तुरंत बाद करवाने से बचें

पीरियड्स के दौरान इसे करवाने से बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसी के साथ अगर आप पीरियड्स के तुरंत बाद कराने की जगह 4 से 5 दिन इंतजार करें।



4) बिकिनी वैक्स टाइप को पहले ही करें डिसायड

बिकिनी वैक्स भी कई तरीकों की होती है। जिसमें रेगुलर, ब्राजिलियन बिकिनी वैक्स और फुल बिकिनी वैक्स कॉमन तरीकों में से एक है। इसलिए शेड्यूल फिक्स करने से पहले आप अपने माइंड में वैक्स टाइप को भी डिसायड करें।

बिकिनी वैक्स करवाने के बाद इन बातों का रखें ख्याल (Bikini Wax Karwane Ke Baad Kya Karein)

बिकिनी वैक्स करवाने के बाद आपको कुछ बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है, ऐसा करने से आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

1) टाइट कपड़ों को करें अवॉइड

बिकिनी वैक्स करवाते समय अगर आप टाइट कपड़े पहनने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ऐसा न करें। स्किन रेडनेस और जलन से बचने के लिए लूज कपड़े पहनें। जब आप वैक्सिंग करवा लेते हैं तो आपकी स्किन को सांस लेने की जरूरत होती है। यही वजह है कि आपको बिकिनी वैक्स के बाद टाइट जींस पहनने से बचना चाहिए।

2) गर्म पानी से नहाना

हां वैक्सिंग करवाने से पहले आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वैक्सिंग के बाद ये गलती न करें। ऐसा करने से स्किन पर जलन होने लगती है।



3) बिकिनी वैक्स के साथ शेविंग

बिकिनी वैक्स के बाद 3 हफ्तों में हेयर ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। हालांकि इनहें दोबारा वैक्स कराने के लिए अच्छी हेयर ग्रोथ चाहिए होती है, ऐसे में कुछ महिलाएं रेजर का इस्तेमाल कर लेती हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो सकती है।

4) खुशबूदार चीजों से बचें

वैक्सिंग के बाद स्किन काफी नाजुक हो जाती है, वहीं पोर्स ओपन हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप कुछ खुशबूदार चीज को अप्लाई करती हैं तो आपको जलन महसूस हो सकती है। इसलिए बिकिनी लाइन को साफ करने के लिए सिर्फ पानी का इस्तेमाल करें।

5) स्विमिंग करने से बचें

बिकिनी वैक्स करवाने के बाद आप एक से दो दिन स्विमिंग करने से बचें। क्योंकि इस दौरान आपकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है, ऐसे में गिले कपड़े और क्लोरिन के पानी से आपको परेशानी हो सकती है। अपनी ब्यूटिशियन से भी आप इस बारे में सलाह ले सकती हैं।

