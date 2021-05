Miss Universe 2020 में विजेता की घोषणा हो चुकी है। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा (Andrea Meza) पीजेंट की विनर हैं। भारत की एडलिन कैस्टेलिनो 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चौथे नंबर पर यानी तीसरी रनर-अप रहीं। एडलिन खिताब नहीं जीत पाईं लेकिन पीजेंट में पूछे गए सवाल के जवाब ने लोगों का दिल जीत लिया। एडलिन से लॉकडाउन पर सवाल किया गया था। सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ हो रही है।

एडलिन से पूछा गया ये सवाल

एडलिन से पूछा गया, क्या देशों को कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा देना चाहिए जबकि अर्थव्यवस्था पर खराब असर पड़ेगा या फिर अपने बॉर्डर्स खोलकर संक्रमण की दर बढ़ने देनी चाहिए?

