हिंदी न्यूज़ लाइफस्टाइल Mint Desi Drinks Recipe : मिंट की ऐसी देसी ड्रिंक्स, जिन्हें पीकर गर्मी से मिलेगी राहत और एसिडिटी होगी दूर

Mint Desi Drinks Recipe : मिंट की ऐसी देसी ड्रिंक्स, जिन्हें पीकर गर्मी से मिलेगी राहत और एसिडिटी होगी दूर

समर सीजन में खाने के साथ रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। गर्मियों में कुछ चीजों को डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आज हम आपको बता रहे हैं पुदीने की ऐसी ही टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक्स

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pratima Jaiswal Sun, 03 Apr 2022 04:59 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.