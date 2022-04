हिंदी न्यूज़ लाइफस्टाइल Mango Ice Cream Recipe : समर सीजन में बनाएं नो कुकिंग मैंगो आइसक्रीम, जानें आसान रेसिपी

Mango Ice Cream Recipe : समर सीजन में बनाएं नो कुकिंग मैंगो आइसक्रीम, जानें आसान रेसिपी

मैंगो आइसक्रीम बनाने की ऐसी रेसिपी बता रहे हैं, जिसमें आपको न ही देर तक दूध को जलाना पड़ेगा और न ही इसके लिए ज्यादा सामान की जरूर पड़ेगी। यह रही, नो कुकिंग मैंगो आइसक्रीम की आसान रेसिपी-

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Pratima Jaiswal Thu, 07 Apr 2022 07:13 PM

