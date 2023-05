ऐप पर पढ़ें

Tips to get perfect winged eyeliner look: क्‍या आप एक मेकअप ब‍िग‍िनर हैं और आंखों पर आईलाइनर लगाना सीखना चाहता हैं या फिर आपको अपनी आंखों पर परफेक्‍ट कैट-आईलाइनर लगाने में मुश्‍क‍िल होती है? अगर दोनों के ही जवाब हां में हैं तो ये टिप्स आपकी टेंशन दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। जी हां, Celebrity Makeup Artist, Priya Gulati से जानते हैं आंखों को परफेक्‍ट कैट-आई लुक देने के लिए कैसे लगाएं व‍िंग्‍ड आईलाइनर। व‍िंग्‍ड आईलाइनर लगाने के ल‍िए फॉलो करें ये 5 स्‍टेप्‍स- 1. लाइनर को एक स्‍मूद बेस देने के लिए सबसे पहले, पूरी आईलि‍ड पर एक हल्‍के रंग का आईशैडो लगा लें। 2. इसके बाद, काले वॉटरप्रूफ आईलाइनर की मदद से अपर लैश लाइन में पतली लाइन बनाएं। आंख के इनर कॉर्नर से शुरू करते हुए, लाइनर को बाहर की ओर ले जाएं। 3. फ‍िर, आंख के आउटर कॉर्नर में लाइनर की मदद से एक छोटा ट्रायंगल बनाएं। इस ट्रायंगल को लाइनर से भर दें। 4. व‍िंग्‍ड शेप बनाने के ल‍िए, लाइनर को अपनी बाहरी पलकों के ऊपर से बनाते हुए, ब्रो बोन की ओर बढ़ाएं। इस बात का ध्‍यान रखें क‍ि इनर कॉर्नर में बनाई लाइन पतली हो और बाहरी तरफ जाते हुए लाइन को हल्‍का मोटा बना दें। 5. आख‍िर में, फ‍िन‍िश‍िंग टच के ल‍िए अपर और लोअर लैशेज में मस्‍कारा लगाएं। पतली या बोल्‍ड व‍िंग लाइन बनाने के ट‍िप्‍स- -आईलाइनर लगाने के ल‍िए फाइन ट‍िप वाले आईलाइनर ब्रश या पेन्‍स‍िल का इस्‍तेमाल करें। इससे लाइनर सटीक लगेगा। -आईलाइनर लगाते समय अपनी कोहनी को क‍िसी सतह पर ट‍िका लें। इस ट‍िप की मदद से आपका हाथ नहीं ह‍िलेगा। -आंख के इनर कॉर्नर में छोटी लाइन्‍स बनाने से शुरुआत करें। फ‍िर आंख के बाहरी कॉर्नर तक आकर धीरे-धीरे लाइन को मोटा करते जाएं। इससे लाइनर ड्रॉ करते समय क‍िसी भी तरह की गलती नहीं होगी। -आंख के बाहरी कॉर्नर में व‍िंग को थोड़ा ऊपर की ओर बनाएं, इससे आंख उठी हुई द‍िखेगी। -आख‍िरी ट‍िप यह है क‍ि व‍िंग की शेप को और बेहतर बनाने के ल‍िए ब्रश या Q-टिप का इस्‍तेमाल करें। -इसके अलावा लाइनर लगाने की ज्‍यादा से ज्‍यादा प्रैक्‍ट‍िस करें ताक‍ि आप सटीक आईलाइनर लगा सकें। सलाह- परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर लुक पाना इतना मुश्‍क‍िल भी नहीं है। आप ऊपर बताए इन ट‍िप्‍स को फॉलो करें और आप कम समय में अपनी पसंद का लुक पा सकते हैं। इन ट‍िप्‍स की मदद से आप क‍िसी भी फंक्‍शन या पार्टी पर आसानी से व‍िंग आईलाइनर लुक पा सकती हैं।