साल 2023 में मेकअप से जुड़े ये ट्रेंड्स कर रहे हैं आपका इंतजार, एक्सपर्ट ने बताया किन चीजों को लोग कर रहे हैं पसंद

Make up Tips And Trends For Year 2023: बात चाहे फैशन की हो या मेकअप की, लोग साल 2023 में लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना चाहते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। इस खबर में आपको बताएंगे कि आने वाला साल यानी साल 2023 में कौन से मेकअप ट्रेंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। जिसे जानने के लिए हमने बात की सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट प्रिया गुलाटी से। प्रिया गुलाटी के इन मेकअप टिप्स को फॉलो करके आप अपनी न्यू ईयर पार्टी में सेलेब्रिटी जैसा परफेक्ट मेकअप लुक बड़ी आसानी से पा सकती हैं।

1 - नेचुरल मेकअप का है चलन-

लोग नेचुरल मेकअप को अपनी पसंद बना रहे हैं। आजकल देखा जाता है कि लोग ज्यादा हैवी फाउंडेशन का इस्तेमाल न करके नेचुरल लुक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना रहे हैं और यही ट्रेंड साल 2023 में भी देखने को मिलेगा।

2 - आंखों के लिए ब्राइट एंड बोल्ड लुक-

आंखों के लिए इस साल सबसे ज्यादा ब्राइट और बोर्ड आईशैडो ट्रेंड में रहेंगे। वही कलर की बात की जाए तो ब्लू, ग्रीन और पर्पल को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं 2023 में भी ब्राइट और बोर्ड आईशैडो को अपनी पसंद बनाया जाएगा।

3 - लिप कलर थोड़ा हटकर-

साल 2023 में बोल्ड लिप कलर्स का ट्रेंड रहने वाला है। साल 2022 में भी बोर्ड लिप कलर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। ऐसे में आने वाले साल में यह चलन बरकरार रहेगा। लिप कलर्स के लिए ब्राइट्स कलर्स का चुनाव करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है।

4 - कंटूरिंग हैं चलन में-

मेकअप की दुनिया में कंटूरिंग भी काफी पसंद किया जा रहा है। साल 2022 में कंटूरिंग के साथ मेकअप को और यूनीक बनाया गया। बता दें कि इस चलन में तरह तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आपके चीकबोंस और नॉज एक परफेक्ट शेप में दिखा सके। कंटूरिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोडक्ट ज्यादा रूप में नहीं लगाए जाते। लेकिन यह एक फाइनल टच के रूप में देखे जा सकते हैं।

5 - स्मोकी आईज का है ट्रेंड-

आज के दौर में लोग पार्टी या शादी में शामिल होने के लिए स्मोकी आईज का फैशन कैरी कर रहे हैं। इसके लिए वे ग्रीन ब्राउन या ब्लैक के मल्टी शेड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। वही आर्टिफिशियल लैशेज स्मोकी आईज को और अच्छा बनाती हैं। 2023 में भी यही लुक कैरी होने की संभावना है।

6 - पॉप आईलाइनर -

2023 में कलरफुल आईलाइनर काफी चलन में रहेगा। लोग आईलाइनर के रूप में तरह-तरह के रंगों का इस्तेमाल करेंगे। खासतौर पर गर्मियों के मौसम में यह आईलाइनर्स काफी देखने को मिलेंगे। इन कलर्स में बैगनी, गुलाबी और हरा रंग शामिल होगा।

7 - स्टेटमेंट ब्रो-

आईब्रो चेहरे के हिसाब से बनवाई जाएं तो ज्यादा अच्छा है। यदि कोई व्यक्ति बिग, बोल्ड आइब्रो बनवा रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भी वही लुक कैरी करें। ऐसे में एक्सपर्ट से मदद लें कि आपके फेस पर किस तरह की आइब्रो अच्छी लगेगी।

नोट - इन टिप्स को देखते हुए पता चलता है कि साल 2023 में बोल्ड और डेयरिंग मेकअप लुक्स को काफी पसंद किया जाने वाला है। इस साल स्टेटमेंट आईशैडो के आने से लेकर मोनोक्रोम मेकअप तक को लोग अपने मेकअप का हिस्सा बनाएंगे। ऐसे में आप अभी से ही अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को चुनकर सुंदर और आकर्षक दिखने का शौक पूरा कर सकती हैं।