वेट लॉस करना है चावल छोड़ दो, डायबिटीज हो गई है, तो चावल छोड़ दो, अरे अरे रात में चावल! नर्म, खुशबूदार और टेस्टी चावल के बारे में बहुत सारी सच्ची-झूठी अवधारणाएं फिटनेस और वेलनेस के बाज़ार में घूम रहीं हैं। असल में चावल को लेकर हमेशा एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है। लोग तय नहीं कर पाते कि क्या वाकई चावल सेहत के लिए इतना खराब होता है? जबकि मेरी मम्मी हमेशा सीमित मात्रा में आहार में चावल शामिल करने की सलाह देती हैं। बल्कि वे तो चावल के बिना रह ही नहीं पातीं। मम्मी की आहार संबंधी पसंद और फिटनेस के बाज़ार में घूम रही अवधारणाओं को चेक करने के लिए हमने एक एक्सपर्ट से बात की। तो आइए जानते हैं कि चावल आपकी सेहत के लिए अच्छा है या बुरा (eating rice is good or bad for health) ! अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - चावल आपकी सेहत का दोस्त है या दुश्मन? एक्सपर्ट दे रहीं हैं इस सवाल का जवाब



