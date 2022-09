नवरात्रि (Navratri) के दौरान कुछ लोग लगातार नौ दिन का व्रत करते हैं। यह 9 दिन का उपवास (9 Day fasting) आपको अपने शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में मदद करता है। लेकिन आपके पूरे डाइट पैटर्न में बदलाव के कारण यह एसिडिटी और कब्ज जैसी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। अगर आप भी हर बार इस समस्या से परेशान रहती हैं, तो हम यहां आपको बता रहे हैं कि इससे कैसे बचा (how to deal with constipation while fasting) जा सकता है। उपवास के दौरान लोग आमतौर पर फलाहार का सेवन करते हैं। अनाज, दालों आदि का सेवन न होने के कारण कभी-कभी कब्ज का सामना करना पड़ सकता है। आपका पेट साफ नहीं होता है, और यह आगे सुस्ती का कारण बनता है। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Navratri : उपवास के साथ क्या कब्ज भी चली आती है? तो जानिए इसका कारण और बचाव के तरीके

सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।