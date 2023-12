ऐप पर पढ़ें

छोटे बच्चों में नासमझ और मासूम होते हैं। वे हर चीज़ को उठाकर सीधे मुंह में डालते हैं। ध्यान न दिए जाने पर कई बार बच्चे ये चीजें निगल भी लेते हैं। जिससे स्थिति खतरनाक हो सकती है। अनजाने में अगर बच्चे ने सिक्का, लोहे के नट-बोल्ट, रबड़ की छोटी चीजें निगल ली है (what to do if baby swallows something) तो आपको दोगुनी तेजी से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए, तो इससे बच्चे की जान भी जा सकती है। इसलिए इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना और सही उपचार जरूरी है। हाल ही में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां 11 साल के बच्चे ने लोहे के चुंबक से खेलते हुए इसे निगल लिया। अगर समय रहते उसकी सर्जरी न की जाती तो यह खतरनाक हो सकता था। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - मुंबई में बच्चे ने निगल ली चुंबक, जानिए ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं

सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।