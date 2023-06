हर लड़की अपने पार्टनर से सुनना चाहती है ये 5 बातें, क्या आपने कभी कही हैं?

ऐप पर पढ़ें

Things That Women Like to Hear From Partner: पति-पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास की बेहद नाजुक डोर से बंधा हुआ होता है। अपने रिश्ते को खूबसूरत और लंबा बनाए रखने के लिए दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करते हैं। यह ऐसा बंधन है जिसमें दो लोग अपनी मर्जी और प्यार के साथ बंधते हैं, बिना कहे एक दूसरे के दिल का हाल समझ लेते हैं। लेकिन कई बार घर-परिवार की जिम्मेदारियां संभालते हुए व्यक्ति अपने पार्टनर की ही छोटी-छोटी खुशियों को अनदेखा करने लगता है। जिससे उनके शादीशुदा जीवन में नीरसता आने लगती है। ऐसे में आइए जानते हैं वो कौन सी 5 बातें हैं, जो हर लड़की अपने पार्टनर के मुंह से अपने लिए सुनना चाहती है।

तुम मेरी फेवरेट हो-

आपके लिए ये 4 शब्द भले ही महज कुछ शब्द हों लेकिन एक लड़की के लिए इसके मायने बेहद खास होते हैं। पार्टनर के मुंह से उनके लिए निकले ये शब्द उसकी दिनभर की थकान और उदासी को पल भर में दूर कर सकते हैं।

मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं-

घर हो या बाहर, हर महिला चाहती है कि उसका पार्टनर उसे सम्मान दें। खासतौर पर तब, जब वह खुद को लोगों या परिवार के बीच अकेला महसूस कर रही होती है। आपके इस सम्मान और भरोसे से उसका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है।

तुम्हारे आने से मेरी लाइफ बदल गई है-

आप अपने पार्टनर को आपकी लाइफ में आने के लिए थैंक्स कर सकते हैं। उन्हें बताएं कि आज उनकी वजह से ही उनके पास एक प्यारा सा परिवार और छोटी-छोटी खुशियां बनी हुई हैं। आपकी ये बातें उनके दिल को छू लेंगी।

आई थैंक गॉड फॉर यू -

आपके हर सुख-दुख में साथ देने के लिए अपने पार्टनर को बोलें कि आई थैंक गॉड फॉर यू। पार्टनर को बताएं कि आपको इस बात का अहसास है कि जब-जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई हैं तो उसने हमेशा आपका साथ दिया है। अपने पार्टनर को बताएं आप उन्हें अपनी शक्ति मानते हैं।

बेहद अट्रैक्ट हो-

शादी के कुछ साल बाद ही घर की जिम्मेदारियों की वजह से पति और पत्नी की सेक्स लाइफ बोरिंग और स्लो होने लगती है। ऐसे में आपके बोले हुए ये शब्द कि तुम आज भी पहले दिन की तरह अट्रैक्टिव हो, आपके शादीशुदा जीवन में रंग भर सकते हैं।