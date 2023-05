बालों पर हेयर मास्क लगाने का ये है तरीका, जानिए क्या हैं सही स्टेप्स

ऐप पर पढ़ें

How To Apply Hair Mask On Hair: स्मूद , शाइनी और सिल्की बाल आपके लुक को काफी हद तक खूबसूरत बनाते हैं। हालांकि, अगर सही तरह के बालों का ख्याल ना रखा जाए तो ये रूखे और बेजान हो जाते हैं। ऐसे में सही हेयर केयर भी जरूरी है। बालों के लिए हेयर मास्क फायदेमंद होता है, क्योंकि ये नमी को बढ़ाता है। हालांकि, इसे सही तरह से लगाना जरूरी है। यहां देखिए हेयर मास्क लगाने के स्टेप्स।

हेयर मास्क लगाने के स्टेप्स

स्टेप 1-साफ बालों से करें शुरू

हेयर मास्क लगाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि इसे लगाने से पहले बाल पूरी तरह से साफ होने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साफ स्कैल्प हेयर मास्क के अच्छे गुणों को सोखते हैं। अगर आपके बाल रूखे और उलझे हुए हैं, तो पहले अपने बालों को शैम्पू कर लें और फिर मास्क लगाने से पहले कंडीशनर लगाएं। अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है, तो आपके बालों को शैम्पू करने का नॉर्मल प्रोसेस है। हेयर मास्क लगाने से आपके बालों को अपनी सारी नमी वापस मिल सकती है।

स्टेप 2- एक्सट्रा पानी को पोंछे

अच्छे रिजल्ट के लिए आप गीले बालों पर हेयर मास्क लगाएं। ध्यान रखें कि बाल न सूखे और न ही गीले हों। इस तरह आपके हेयर मास्क की सभी बेहतरीन सामग्री हर स्ट्रैंड के अंदर गहराई तक जाती है। इसके लिए हेयर वॉश के बाद बालों से एक्सट्रा पानी को निकालें। इसके लिए माइक्रोफाइबर तौलिया या सूती टी-शर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं।



स्टेप 3- अब लगाएं हेयर मास्क

ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा मास्क नहीं लगाना है। बस थोड़ा सा ही काफी है। अपने बालों के सिरों पर जोर देकर मास्क लगाना शुरू करें। कम से कम 30 सेकंड के लिए अपने बालों में प्रोडक्ट से मालिश करके अपने बालों के सिरों की ओर नीचे की ओर आएं। यह प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से लगाने में मदद करेगा

स्टेप 4- नोट करें समय

वैसे तो हेयर मास्क लगाकर रखने का समय 3 से 5 मिनट ही है, लेकिन फिर भी आप जिस कंपनी के हेयर मास्क को यूज कर रहे हैं उसके डिब्बे पर देखें कि इसे कितनी देर के लिए रखना है। अच्छे रिजल्ट के लिए, आप हॉट टॉवल मेथड को आजमा सकते हैं, जिसमें आप अपने बालों को गर्म पानी में भिगोए हुए टॉवल से ढक सकते हैं।

स्टेप 5- अच्छी तरह से धोएं

हेयर मास्क बालों में नमी बढ़ाते हैं। जब आपका स्कैल्प आपके हेयर मास्क के सभी गुणों को सोख ले, तो इसे अच्छे से धो लें।

