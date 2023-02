लंबे समय तक खड़े होकर काम करने वाले लोग हो जाएं सतर्क, घेर सकती हैं ये समस्याएं

ऐप पर पढ़ें

Side Effects Of Standing For Too Long: ऑफिस जॉब हो या आपका कोई प्रोफेशनल करियर, अगर आप घंटों खड़े रहकर काम करते हैं तो आपको अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जी हां, घंटों खड़े रहकर काम करने से आपको आगे चलकर सेहत से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लंबे समय तक एक ही स्थिति में खड़े रहने या बैठने से व्यक्ति को रीड की हड्डी की ,पैरों की, टांगो के दर्द की समस्याओं से जूझना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा क्या आप जानते हैं लंबे समय तक खड़े होकर काम करने से आपको दिल से जुड़े रोगों का खतरा बढ़ने के साथ स्टेसिस एग्जिमा का खतरा भी बढ़ सकता है। आइए जानते हैं लंबे समय तक खड़े रहकर काम करने से बढ़ सकता है किन समस्याओं का खतरा।

खड़े होकर काम करने से होने वाले नुकसान-

-लंबे समय तक खड़े रहकर काम करने से पैरों में दर्द और सूजन की समस्या के साथ रीढ़ भी प्रभावित हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए देर तक खड़े रहने से बचना चाहिए।

-मांसपेशियों के तनाव के बाद थोड़े आराम की जरूरत होती है। लेकिन काफी लंबे समय तक खड़े रहना आपको आराम नहीं देगा और इससे पैरों में दर्द भी शुरू हो जाएगा। इससे आपके घुटनों के जोड़ पर प्रभाव पड़ता है।

-अमेरिकन जरनल ऑफ एपीडेमियोलॉजी में प्रकाश‍ित एक अध्ययन में यह दावा किया गया है कि लंबे समय तक खड़े होकर काम करने वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा, ऐसे लोगों के मुकाबले ज्यादा होता है, जो बैठकर काम करते हैं। यह अध्ययन क्लिनिकल इवेलुएटिव साइंसेज और इंस्टीट्यूट फॉर वर्क एंड हेल्थ (IWH) के शोधकर्ताओं ने किया है। अध्ययनकर्ताओं के अनुसार खड़े होकर काम करने वाले लोगों में दिल की बीमारी का खतरा सिगरेट या धूम्रपान करने वाले लोगों से ज्यादा होता है।

-लंबे समय तक खड़े होकर काम करने वाले लोगों में स्टेसिस एग्जिमा होने का खतरा भी बना रहता है। स्टेसिस एग्जिमा टखने के आस-पास पड़ने वाले काले धब्बे हैं। यह बीमारी किसी व्यक्ति के ज्यादा देर तक खड़े रहने के कारण होती है। इससे पैरों की नसों में (टखने के पास) ज्यादा मात्रा में खून जमा होने लगता है। ऐसे में जब खून का दबाव ज्यादा होता है तो धीरे-धीरे नसों से खून का रिसाव शुरू हो जाता है। जिसके बाद जब खून पैरों की नसों से रिसता है तो कुछ समय बाद वह काले धब्बे के रूप में उभर कर नजर आता है।

सलाह-

लंबे समय तक खड़े होकर काम करने से व्यक्ति को थकान महसूस होने के साथ सेहत से जुड़ी कई समस्याएं अपना शिकार बना लेती हैं। जिससे बचने के लिए व्यक्ति को काम के बीच-बीच में आराम ले लेना चाहिए।