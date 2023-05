सनबर्न से बचाव करके त्वचा का निखार बनाए रखती है कोकोनट फेस क्लीनिंग, ये है करने का सही तरीका

ऐप पर पढ़ें

How To Do Coconut Face Cleaning At Home: गर्मियां शुरू होते ही धूल, मिट्टी, पसीना और धूप चेहरे का निखार छीनने लगते हैं। यही वो मौसम होता है जब लोगों को एलर्जी,कील-मुंहासे, दाने, पिगमेंटेशन जैसी समस्याएं परेशान करने लगती हैं। इन समस्याओं से बचने और चेहरे को साफ रखने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले कई तरह के फेस वॉश का इस्तेमाल त्वचा पर करते हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। ऐसे में गर्मियों में होने वाली त्वचा से जुड़ी इन दिक्कतों से बचने के लिए आप नारियल तेल की मदद ले सकते हैं। जी हां, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि त्वचा को साफ करने के लिए आप नारियल तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। यह त्वचा के लिए एक बेहतरीन क्लींजर के रूप में काम करता है। तो बिना देर किए आइए जान लेते हैं कैसे की जाती है कोकोनट फेस क्लीनिंग और क्या हैं इसके फायदे।

कोकोनट फेस क्लीनिंग के फायदे-

नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल,मॉइश्चराइजिंग और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं। जो त्वचा की जलन को शांत करके उसकी नमी बनाए रखने के साथ हानिकारक बैक्टीरिया और गंदगी को भी साफ करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कोकोनट फेस क्लीनिंग धूप से झुलसी त्वचा का कालापन दूर करके सनबर्न के प्रभाव को कम करके स्किन में चमक लाती है। कोकोनट फेस क्लीनिंग करने से चेहरे के कील-मुंहासे और उनके जिद्दी निशान साफ होते हैं। यह त्वचा को हाइड्रेट रखते हुए ड्राई स्किन की समस्या को भी दूर करती है।

कोकोनट फेस क्लीनिंग करने का सही तरीका-

कोकोनट फेस क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले हथेली पर नारियल तेल डालकर अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। जब हथेलियां थोड़ी गर्म हो जाएं, तो चेहरे पर हथेलियों से सर्कुलर मोशन में मालिश करें। आपको ऐसा तब तक करना है जब तक कि त्वचा में तेल अच्छी तरह अवशोषित न हो जाए। इसके बाद चेहरे पर तेल इसी तरह 5 मिनट लगा छोड़ दें। 5 मिनट बाद गुनगुने पानी में एक सूती कपड़ा डुबोकर हल्के हाथ से चेहरे की सफाई करें। ऐसा करने से त्वचा की गहराई से सफाई होती है।