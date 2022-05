Weight Loss: फटाफट वजन घटाने के लिए फॉलो कर रहे हैं स्पेशल डायट? पढ़ें क्यों आपको ऐसा नहीं करना चाहिए

इन दिनों वजन घटाने के लिए कुछ लोग पूरी तरह से या तो खाना खाना ही छोड़ देते हैं या फिर वह किसी डायट प्लान को फॉलो करते हैं। हालांकि कई बार ये हमारी सेहत पर उल्टा असर कर सकते हैं। अगर आप किसी डायट को फॉलो कर रहे हैं बिना ये जाने की वह आपके शरीर के लिए सही है या नहीं तो आपको परेशानी हो सकती हैं।

क्यों वजन घटाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए खाना (Why you should not skip food for weight loss)

1) हो सकती है हाइपोथायरायडिज्म की समस्या

सीमित कैलोरी खाने से मेटाबॉलिज्म पर इम्पेक्ट पड़ता है और ये थायराइड पर भी प्रभाव डाल सकता है। कई बार ऐसा करना हाइपोथायरायडिज्म का कारण बन सकता है। अगर शरीर में फैट का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो यह अनियमित पीरियड का कारण बनता है। यह कम एस्ट्रोजन के स्तर के कारण होता है - जिससे ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है।



2) बढ़ सकता है वजन

शरीर में पोषक तत्व पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, तो पोषण में कमी हो सकती है। पोषक तत्वों की कमी क्रेविंग के मुख्य कारणों में से एक है, जो निश्चित रूप से उल्टा सीधा खाने और वजन बढ़ाने का कारण बन सकता है।

3) मेटाबॉलिज्म होता है स्लो

'क्रैश डाइट' के दौरान अगर कैलोरी को ज्यादा खाया जाए, तो ये शरीर में मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देगा। जब आपका डायट प्लान खत्म होत है, तो आप सामान्य तरीके से खाना खाते हैं। शरीर में स्लो मेटाबॉलिज्म लेवल जारी रहती है और इसलिए कैलोरी प्रभावी ढंग से नहीं बर्न होती है। ऐस में वजन बढ़ जाता है फिर चाहें आप सामान्या खाना ही क्यों न खा रहे हों।

ध्यान दें- वेट लॉस के लिए अगर आप किसी डायट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने डायटीशियन की सलाह जरूर लेनी चाहिए।

