होटल के कमरे में इस खास वजह से बिछाई जाती है सफेद चादर, बेहद दिलचस्प है कारण

Why White Sheets are used in Hotels and Train: आप चाहे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो या फिर होटल में करना हो स्टे, हर जगह एक चीज कॉमन पाई जाती है और वो है वहां बिछी चादरों का सफेद रंग। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं। सफेद रंग सबसे जल्दी गंदा होता है बावजूद इसके ट्रेन के बेड रोल से लेकर होटल के कमरों में बिछाई जाने वाली चादरों का रंग सफेद क्यों रखा जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे छिपे दिलचस्प कारण।

ब्लीचिंग करना आसान- सफेद बेडशीट पर गलती से अगर कोई दाग भी लग जाता है तो उसे ब्लीच करना आसान होता है। होटल में सफेद बेडशीट को साफ करने के लिए अक्सर ब्लीच का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने से कपड़े पर मौजूद सभी कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं।

कलर फेड होने की नहीं टेंशन-होटल की चादरों को साफ करने के लिए उन्हें हेवी ब्लीच किया जाता है। सफेद चादर की जगह अगर रंगीन चादरें साफ करने के लिए हेवी ब्लीच की जाएंगी तो उनका कलर फेड हो सकता है। जो दिखने में खराब लगता है। इसीलिए होटल की चादरों को सफेद रखा जाता है ।

बदबू से बचाने के लिए - होटलों की चादरों को बदबू और सीलन से बचाने के लिए इन्हें क्लोरीन से ब्लीच करते हैं।

स्ट्रेस को रखता है दूर- अक्सर लोग छुट्टियों में अपने स्ट्रेस को दूर करने के लिए घूमने जाते हैं। ऐसे में होटल के कमरे में बिछी सफेद बेडशीट उन्हें अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। मनोविशेषज्ञों की मानें तो होटल का कमरा जितना साफ होगा गेस्ट उतना ही अच्छा महसूस करता है।

सुकून- माना जाता है सफेद रंग आंखों को सुकून देता है। जितना अच्छा सफेद रंग को देखकर लगता है उतनी शांति किसी और रंग को देखकर नहीं मिलती। छुट्टियां बिताने आए गेस्ट को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए भी सफेद चादर बिछाई जाती है। कमरे में रहते हुए आपको शांति और पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। इससे आपके दिमाग को बेहद आराम और खुशी भी मिलती है।

गंदा-बेडशीट का रंग सफेद होने की वजह से इसके गंदे होते ही यह होटल कर्मचारियों की नजरों में भी जल्दी आ जाती है। जिससे उन्हें उसे बदलने में आसानी रहती है।

सफेद बेडशीट का ट्रेंड कब शुरू हुआ- 1990 के दशक से पहले, होटल में रंगीन चादरें इस्तेमाल की जाती थीं। उनका रखरखाव करना आसान होता था क्योंकि उसमें लगे दाग छुप जाते थे। जिसके बाद, वेस्टिन के होटल डिजाइनरों ने एक रिसर्च की, जिसमें कहा गया कि गेस्ट के लिए एक लक्जरी बेड का मतलब क्या होता है। जिसके बाद गेस्ट की हाइजीन क ध्यान में रखकर सफेद बेडशीट का ट्रेंड चल पड़ा।