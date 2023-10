ऐप पर पढ़ें

हर कोई स्लिम और फिट बॉडी की कामना करता है। मगर उम्र के साथ शरीर में हार्मोनल बदलाव आते रहते हैं। निरंतर आने वाले इन चेंजिज़ को रोकने में चक्रासन आपकी मदद कर सकता है। बैली फैट (belly fat) से लेकर कमर में होने वाले दर्द तक हर सामान्य समस्या को दूर करने के लिए चक्रासन (Wheel pose) का अभ्यास शरीर को फायदा पहुंचाने लगता है। व्हील पोज़ के नाम से मशहूर इस योगा पोज़ को शुरूआत में किसी प्रशिक्षक की मदद से ही करें। जानते हैं इस योग को करने के स्टेप्स और फायदे भी (Benefits of Chakrasana and know the steps)। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - पीठ की स्टिफनेस दूर कर आपको तनावमुक्त भी करता है चक्रासन, योगाचार्य बता रहीं हैं इसके 6 सेहत लाभ



सेहत संबंधी अन्य जानकारियों के लिए लॉग इन करें - हेल्थ शॉट्स हिन्दी।