मिलावटी शिलाजीत सेहत ना कर दे खराब, ऐसे करें असली नकली की पहचान

Tips to Test the Purity of Shilajit: आयुर्वेद में शिलाजीत को सेहत के लिए वरदान माना गया है। शिलाजीत का नियमित सेवन व्यक्ति के शरीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मानें तो 80 से ज्यादा मिनरल्स से भरपूर शिलाजीत, इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ-साथ बॉडी का स्टेमिना और सेक्सपॉवर बढ़ाने में भी मदद करता है। हालांकि शिलाजीत के फायदे और बढ़ती मांग की वजह से, आज के समय में असली शिलाजीत का मिल पाना थोड़ा मुश्किल काम है। चिंता की बात यह है कि एक आम व्यक्ति आसानी से शिलाजीत के असली नकली होने के बीच फर्क नहीं कर पाता है। लेकिन सेहत से जुड़े इसके पूरे फायदे लेने के लिए आपको असली शिलाजीत की पहचान होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में अगर आप शिलाजीत के पूरे फायदे लेना चाहते हैं तो उसे बाजार से खरीदते समय ऐसे करें असली नकली शिलाजीत की पहचान।

असली शिलाजीत की पहचान करने के लिए अपनाएं ये टिप्स-

एल्कोहल टेस्ट-

असली शिलाजीत कभी भी एल्कोहल में मिक्स नहीं होता है। शिलाजीत की शुद्धता चेक करते समय इस बात का ध्यान रखें कि असली शिलाजीत एल्कोहल में मिलाने से छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाता है लेकिन पूरी तरह मिक्स नहीं होता है। यह उसकी शुद्धता की पहचान होती है।

वाटर टेस्ट-

असली शिलाजीत पानी में घोलने पर पूरी तरह उसमें घुल जाता है। जबकि नकली शिलाजीत पानी के ऊपर तैरता रहता है।

फायर टेस्ट-

फायर टेस्ट के साथ शिलाजीत को टेस्ट करने पर इसके असली और नकली होने का पता चल सकता है। असली शिलाजीत को जलाते समय उसमें से ना तो किसी तरह की कोई गंध आती है और ना ही किसी तरह का कोई धुंआ उठता है। अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए शिलाजीत मिलावटी है।

मोमबत्ती की लें मदद-

शिलाजीत की शुद्धता को टेस्ट करने के लिए शिलाजीत का एक टुकड़ा लें। इस टुकड़े को मोमबत्ती की मदद से जलाने की कोशिश करें। असली शिलाजीत जलता नहीं है। जबकि नकली शिलाजीत तुरंत जलकर काली राख बन जाएगा।