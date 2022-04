शाम की चाय का स्वाद बढ़ाएगा साथ में परोसा गया 'मैगी पकौड़ा', नोट करें ये स्पेशल Recipe

शाम की चाय के साथ अगर चटपटे स्नैक्स न परोसे जाएं तो चाय का मजा अधूरा बना रहता है। आलू-प्याज के पकौड़े तो आपने कई बार खाए और खिलाए होंगे लेकिन जो मजा मैगी पकौड़े खाकर मिलता है उसका स्वाद सिर्फ उसे खाने वाला ही बता सकता है। मैगी पकौड़े का क्रिस्पी और क्रंची स्वाद मुंह को एक अलग टेस्ट देता है। खास बात

लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Manju Mamgain Mon, 18 Apr 2022 12:49 PM

