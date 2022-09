पार्टनर से प्यार ही नहीं रिस्पेक्ट भी दिलाएंगे ये उपाय, आजमाकर देखिए

Tips to get love and respect from your partner: हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसे अपने पार्टनर से भरपूर प्यार मिले। फिर चाहे वह शादी से पहले लवर से मिलने वाला प्यार हो या फिर शादी के बाद पार्टनर से मिलने वाला प्यार। बिना प्यार के जीवन नीरस हो जाता है। लेकिन कोई भी रिश्ता लंबा तभी चलता है जब उसमें प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी मिलें। यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपको प्यार करने के साथ-साथ आपकी रिस्पेक्ट भी खूब करे तो ये कुछ उपाय आपकी मदद कर सकते हैं।

रिश्ते में हमेशा बनाए रखें प्यार-

स्नेह और प्रशंसा किसी भी रिश्ते को लंबा और खूबसूरत बनाए रखने के लिए दो जरूरी चीजें हैं। आप भी अपने रिश्ते में प्यार के साथ रिस्पेक्ट भी बनाए रखना चाहते हैं तो पार्टनर के साथ बात करते समय स्नेह और प्रशंसा का साथ न छोड़े।

रिश्तों में बनाए रखें संतुलन-

अगर आपको हर समय अपने साथी के बुरे व्यवहार का सामना करना पड़ता है तो जल्द ही आपका यह रिश्ता आपको भीतर से धीरे धीरे खत्म कर देगा। अपने आत्मसम्मान के लिए अपने पार्टनर से इस विषय पर बात करें, पार्टनर को बताएं कि उन्हें उनके व्यवहार से कितना परेशानी हो रही है।

रिश्ते में निर्धारित करें सीमा-

अपने रिश्ते में शुरुआत से ही एक दूसरे के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित कर दें। आप दोनों को एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी आप दोनों एक दूसरे की भावनाएं आहत नहीं करेंगे।

खुद का सम्मान सबसे पहले करें-

रिश्ता चाहे कोई भी हो उसमें सम्मान होना बहुत जरूरी है। लेकिन कभी भी दूसरे से सम्मान की अपेक्षा करने से पहले आपको खुद अपने रिश्ते का सम्मान करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा अपने रिश्ते में करते हैं तो आपको भी अपने पार्टनर से बदले में सम्मान जरूर मिलेगा।

अपनी जरूरत को समझे-

जब तक आप अपनी ताकत और कमजोरियों को नहीं समझेंगे तब तक आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आपको लोग किस नजरिए से देखते हैं। रिश्ते में सम्मान पाने के लिए जरूरी है कि आप उस रिश्ते को थोड़ा समय दें। इसके अलावा खुद के साथ अपने पार्टनर को भी समझने की कोशिश करें।