क्या अर्ली प्यूबर्टी लड़कियों की ग्राेथ पर भी असर करती है? जानिए इस बारे में क्या कहती हैं एक्सपर्ट

यदि आपकी बेटी या बहन को अर्ली प्यूबर्टी हो गई है और आप डर रही हैं कि उसका कद नहीं बढ़ पाएगा। तो परेशान न हों, क्योंकि इसे काफी हद तक संभाला जा सकता है। जानिए इस बारे में क्या कहती हैं एक्सपर्ट

