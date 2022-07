पीरियड्स के दौरान पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी आना और कमजोरी महसूस होने जैसी समस्याएं आमतौर पर सभी महिलाओं को होती हैं। खासकर 15 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र के बीच की महिलाओं को ऐसी समस्याएं बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। कुछ के लिए ये कुछ दिन इतने ज्यादा दर्द भरे होते हैं कि उन्हें पेनकिलर का सेवन करना पड़ता है। पर क्या आप जानती हैं कि आपकी रसोई में मौजूद दालचीनी आपको इस समस्या से निजात दिला सकती है! जी हां, आइए जानते हैं पीरियड्स क्रैम्प्स के लिए कैसे करना है दालचीनी (how to use cinnamon for menstrual cramps) का इस्तेमाल। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - पीरियड्स क्रैम्प्स से लेकर मूड स्विंग्स तक में फायदेमंद है दालचीनी, जानिए कैसे करना है इस्तेमाल



