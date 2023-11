ऐप पर पढ़ें

इन दिनों हेल्थ के फायदों के लिए गूगल पर सबसे अधिक चिया के बीज(Chia Seeds) को तलाशा जाता है। चिया एक छोटा बीज (Chia Seeds) है, जो सालों भर हर्ब साल्विया हिस्पानिका एल (Salvia Hispanica L) से पाया जाता है। पोषक तत्वों से भरपूर होने और औषधीय मूल्यों के कारण इसका उपयोग हाल के वर्षों में बहुत अधिक बढ़ा है। चिया सीड्स फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए भी उपयोगी (Chia seeds for Overall health) है। यह गट हेल्थ की समस्याओं को दूर (chia seeds for gut health) कर सकता है। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Chia seeds for gut : पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिला सकते हैं चिया सीड्स, जानिए कैसे



