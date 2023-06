ऐप पर पढ़ें

क्या चावल खाने से वजन बढ़ता है? ऐसा कई बार आपने सुना होगा कि चावल आपका वजन बढ़ाता है और थायराइड के समय चावल खाने से बचना चाहिए। दाल चावल भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण आहार है। चावल भारत में कई तरह से बनाया जाता है, अलग-अगल तरह की चीजें चावल से बनाई जाती है और खाई जाती है। पर जैसे ही बात वेट लाॅस की आती है, लोग सलाह देते हैं कि चावल खाना छोड़ दो! क्या वाकई चावल आपकी वेट लाॅस (rice to lose weight) यात्रा को बाधित करते हैं? ये मिथ है या सच (myth and fact about rice), आइए एक वेट लॉस एक्सपर्ट से जानते हैं। अधिक जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें - Rice and weight loss : एक एक्सपर्ट से जानते हैं आपकी वेट लाॅस यात्रा को कैसे और कितना प्रभावित कर सकता है चावल



