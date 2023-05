चेहरे पर हो गए हैं बहुत ज्यादा तिल, परेशानी दूर करेगा लहसुन का ये असरदार नुस्खा

ऐप पर पढ़ें

Garlic Home Remedy To Get Rid Of Moles: चेहरे पर एक काला तिल खूबसूरती की निशानी माना जाता है। लेकिन यही तिल अगर चेहरे पर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो वो खूबसूरती बढ़ाने का नहीं बल्कि बिगाड़ने का काम करने लगते हैं। आपने खुद भी कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, जिनका चेहरा छोटे-बड़े तिल से भरा हुआ हो। दरअसल, तिल या मस्से त्वचा में अधिक मेलानिन बनने की वजह से होते हैं। अगर आप भी अपने तिल या मस्से से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लहसुन का ये असरदार उपाय आपकी मदद कर सकता है। लहसुन आपकी स्किन में मेलानिन के स्तर को कम करके तिल और मस्से का रंग हल्का कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे-

तिल हटाने के लिए लहसुन का उपाय-

बैंडएज और लहसुन-

तिल या मस्से को हटाने के लिए 1 लहसुन की कलियां छीलकर बारीक टुकड़ों में काट लें। अब इन लहसुन के कटे हुए टुकड़ों को बैंडेज के साथ प्रभावित जगह पर करीब 4-5 घंटे के लिए लगा रहने दें। तय समय बाद बैंडएज हटाकर तिल वाली जगह को पानी से धो लें। कुछ दिन ऐसा करने से आपको परेशानी से निजात मिल सकती है।

लहसुन और सिरका-

तिल को हटाने के लिए लहसुन और सिरका का उपाय भी असरदार है। इस उपाय को करने के लिए लहसुन की कुछ कलियां पीसकर सिरके में मिला दें। अब इस पेस्ट को तिल या मस्से पर करीब 30 मिनट तक लगाकर रखें। थोड़ी देर बाद चेहरे को पानी से धो लें।

प्याज और लहसुन-

तिल से निजात पाने के लिए प्याज का रस और लहसुन का प्रयोग काफी असरदार उपाय हो सकता है। इस उपाय को करने के लिए लहसुन और प्याज को बराबर मात्रा में पीस लें। अब इसके रस को कॉटन की मदद से तिल पर 15 मिनट लगाएं। तय समय बाद चेहरा पानी से धो लें।