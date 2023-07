Kitchen Tips: बारिश के मौसम में जल्दी सड़ जाती हैं सब्जियां? यूं करें स्टोर

ऐप पर पढ़ें

बारिश के दिनों में सब्जियों के दाम काफी बढ़ जाते हैं। इन महंगी सब्जियों को अगर अच्छे से स्टोर ना किया जाए तो ये जल्दी सड़ने लगती हैं। सब्जियों को फ्रेश रखने के लिए उन पर समय-समय पर पानी डाला जाता है। ऐसे में पानी और मौसम में नमी के कारण फल और सब्जियां जल्दी सड़ने लगती हैं। ऐसे में इन्हें लंबे समय तक स्टोर करने के लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं।

सब्जियां स्टोर करने का सही तरीका (Right Way To Store Vegetables)

सही से धोएं- बारिश के मौसम में सब्जियों को अच्छे से धोना काफी जरूरी होता है। मॉनसून में फलों में बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है। इसलिए इन्हें स्टोर करने से पहले गुनगुने पानी में एक ढक्कन वेनिगर या सिरका डालें। फिर फलों को इसमें 10 मिनट के लिए डुबो दें। इसके बाद इन्हें साफ पानी से धोएं।

सही से सुखाएं- सब्जियों को अच्छे से धोने के बाद उन्हें अच्छी तरह से सुखाना भी काफी जरूरी है। आप सब्जियों को अगर नहीं सुखाएंगे तो इनके जल्दी सड़ने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे में सब्जियों को धोने के बाद टिशू पपेर या फिर कॉटन के कपड़े से सब्जियों को पोंछ दें।

ठंडी जगह स्टोर करें- सब्जियों को अच्छे से धोकर सुखाने के बाद आप उन्हें किसी ठंडी और हवादार जगह पर स्टोर करें।

