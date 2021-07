Kitchen Tips: चिकन खरीदते समय ध्यान रखें ये बातें, स्वाद ही नहीं सेहत भी बनी रहेगी

Best Way To Buy Chicken: अगर आप भी नॉनवेज खाने के शौकीन हैं लेकिन चिकन खरीदते समय उसके फ्रेश होने या न होने की पहचान नहीं कर पाते हैं तो ये टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं। चिकन बिरयानी हो या फिर चिकन करी, अगर उसे बनाते समय फ्रेश चिकन का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो उसके स्वाद के साथ-साथ आपकी सेहत खराब होने का भी खतरा बना रहता है। ऐसे में आपके स्वाद और सेहत दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको बताते हैं बाजार से चिकन खरीदते समय आखिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

ऐसे करें फ्रेश चिकन की पहचान-

स्मेल से करें चेक -

चिकन खरीदते समय उसकी स्मेल पर जरूर ध्यान दें। अगर चिकन आधे या एक घंटे पहले काटकर रखा हुआ है तो उससे गंदी स्मेल नहीं आएगी।।

फ्रिज में रखा चिकन लेने से बचे-

फ्रिज में रखा चिकन खरीदकर खाने से आपको कई रोग घेर सकते हैं। फ्रिज में रखा चिकन चार से पांच दिन पुराना भी हो सकता है।

हल्का गुलाबी रंग का चिकन-

फ्रेश चिकन हमेशा गुलाबी रंग का नजर आएगा। अगर चिकन के उपरी भाग से लेकर अंदर का भाग पिंक कलर में दिखाई नहीं दे तो आप समझ सकते हैं कि चिकन फ्रेश नहीं है। इसके अलावा फ्रेश चिकन में हमेशा खून लगा दिखाई देता है। वहीं जो चिकन फ्रेश नहीं होता उनमें खून दिखाई नहीं देता है।

पैकेट बंद चिकन-

पैकेट बंद चिकन खरीदते समय उस पर लिखी एक्सपायरी डेट जरूर चेक करें। इसके बाद पैकेट खोलकर उसकी स्मेल भी चेक करें। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार दुकानदार एक्सपायरी डेट मिटाकर फिर से नई एक्सपायरी डेट लिख देते हैं और लोग उसे सही समझकर खरीद लेते हैं।